video suggerito

Michelle Hunziker col micro tubino rosa: “Sembro al Festivalbar 1996, mancano solo i camperos” Ricordate Michelle Hunziker al Festivalbar tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000? Nelle ultime ore ha sfoggiato un look “nostalgico” ispirato proprio a quegli anni: ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova stagione televisiva è ufficialmente partita e Michelle Hunziker è tra le conduttrici che stanno finalmente per tornare in tv: a partire dal prossimo lunedì sarà ancora una volta al timone di Striscia la Notizia ma al fianco di Nino Frassica. Sui social si è mostrata nel backstage alle prese con trucco e parrucco prima delle registrazioni ma ha evitato di dare spoiler sui look da palcoscenico. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate e, complice l'effetto nostalgia che le ha generato il suo outfit, ha deciso di mostrarlo ai followers. Certo, non si sa se lo sfoggerà per l'irriverente programma di Canale 5, ma la cosa certa è che farà sognare tutti i fan che la ricordano sul mitico palcoscenico del Festivalbar.

Michelle Hunziker con il look "nostalgico"

In quanti ricordano Michelle Hunziker al timone del Festivalbar tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000? Sono passati decenni da allora ma lei non ha perso la grinta e la bellezza che da sempre la contraddistinguono, anzi, continua a essere più energica e in forma che mai, tanto da fare invidia alle colleghe giovanissime. Ora, sarà perché provava un momento di nostalgia o perché l'impegno professionale le imponeva una determinata scelta di stile, ma la cosa certa è che ha replicato uno degli iconici look del passato. Ha realizzato un video selfie con indosso un tubino corto e aderentissimo e, rivolgendosi alla sua assistente Laura, ha dichiarato ironica: "Perché mi hai vestito come se fossi al Festivalbar 1996? Manca solo il camperos".

Michelle Hunziker in Khy

Quanto costa il tubino rosa di Michelle Hunziker

Il vestito di Michelle Hunziker è firmato Khy, il brand di abbigliamento di Kylie Jenner. Si tratta di un modello "seconda pelle" che le ha esaltato le forme, ha lo scollo a barca, la gonna mini e una silhouette fasciante che lascia poco spazio all'immaginazione. Realizzato in tessuto morbido, è a fondo rosa ma arricchito da sfumature a effetto tie-dye in tinta. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 120 euro. Naturalmente non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di pumps in rosa cipria, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in evidenza il caschetto dritto. In quanti ammirandola in questa versione hanno ricordato le sue vecchie esperienze al Festivalbar?