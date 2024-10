video suggerito

Michelle Hunziker come Wonder Woman: a Io Canto Generation indossa i maxi bracciali rigidi Michelle Hunziker è tornata al timone di Io Canto Generation e per la seconda puntata ha scelto un look che non poteva passare inosservato, il motivo? È contraddistinto da una coppia di bracciali rigidi alla Wonder Woman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è tornata ufficialmente in tv e, dopo l'ennesima esperienza dietro il bancone di Striscia la Notizia (ma questa volta al fianco di Nino Frassica), ora ha dato il via anche a una nuova stagione di Io Canto Generation, il talent dedicato ai piccoli cantanti che, in coppia con i familiari, sognano di sfondare nel mondo della musica. Il "dream team" dello scorso anno è stato riconfermato, al suo timone c'è sempre Michelle, che puntata dopo puntata riesce sempre a incantare tutti col suo stile glamour e sofisticato. Cosa ha indossato per il secondo appuntamento col programma?

Michelle Hunziker in tv col tubino goffrato

Se per la prima puntata di Io Canto Generation Michelle Hunziker aveva scelto di seguire il trend del color burgundy, il must dell'autunno, per il secondo appuntamento col talent ha cambiato radicalmente stile. Sotto consiglio della fidata stylist Susanna Ausoni, a cui si affida ormai da anni, ha puntato su un colore neutro e tenue come il beige sfoggiando un tubino goffrato dalla silhouette fasciante, per la precisione un modello con la gonna midi sotto al ginocchio, il bustier smanicato e accollato che ha messo in risalto le forme. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps in tinta con un vertiginoso tacco a spillo.

Michelle Hunziker in versione Wonder Woman

Il look alla Wonder Woman di Michelle Hunziker

A fare la differenza nel look da palcoscenico di Michelle Hunziker sono stati i gioielli. Ha detto no a orecchini e collane, preferendo osare con due maxi bracciali rigidi total gold, diventati i grandi protagonisti dell'outfit grazie a uno scatto iconico realizzato nel backstage. La conduttrice ha posato in primissimo piano con le braccia incrociate e i gioielli in vista, replicando l'iconica immagina di Wonder Woman. Nella didascalia del post caricato sui social ha poi ironizzando dicendo che non si trattava di una puntata della serie The boys. I bracciali XXL riusciranno a diventare il must dell'autunno grazie a lei?