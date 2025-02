video suggerito

Michelle Hunziker con tailleur rosso e cappotto cammello: è lei la diva delle sfilate di Berlino Michelle Hunziker è volata in Germania per la Berlin Fashion Week e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco il look che l’ha trasformata in una vera e propria diva. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente dal punto di vista lavorativo: sebbene sia in temporanea pausa dalla tv, ha già preannunciato che il prossimo maggio sarà al timone dell'Eurovision Song Contest 2025, evento che quest'anno si terrà nella sua Svizzera. Sui social, inoltre, continua a essere super attiva e documenta regolarmente la quotidianità fatta di party di compleanno, intimi momenti col piccolo Cesare e allenamenti in palestra. Nelle ultime ore è volata in Germania per seguire la Berlin Fashion Week e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato.

Il look da sfilata di Michelle Hunziker

Si sta svolgendo la Berlin Fashion Week dedicata alle collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26 e, nonostante non si tratti di un evento seguito a livello internazionale, Michelle Hunziker non se l'è voluto perdere. Ieri mattina è volata nella capitale tedesca con la sua assistente Laura Barenghi e in serata ha preso parte alla sfilata di Marc Cain. Seduta tra le prime file del front-row, è stata accolta come una vera e propria diva e, tra sorrisi ai fotografi e défilé "improvvisati", ha dato prova di non avere nulla da invidiare alle star hollywoodiane. Per lei niente maxi dress principeschi o look sopra le righe in pieno stile fashion addicted, ha preferito puntare su qualcosa di classico ma in versione vitaminica.

Michelle Hunziker in tailleur rosso

Michelle Hunziker col completo mannish

Per lo show berlinese di Marc Cain Michelle Hunziker ha seguito il trend della moda mannish ma in una versione fuori dalle convenzioni. Innanzitutto ha preferito evitare il nero, ha optato per un rosso molto acceso che ha letteralmente infiammato il front-row. Per quanto riguarda il modello, invece, ha sfoggiato un completo con giacca avvitata e monopetto portata senza nulla sotto e un paio di pantaloni palazzo molto oversize. Per proteggersi dal freddo ha poi indossato un cappotto cammello ma poggiandolo solo sulle spalle. Sandali col tacco a spillo, clutch bag bordeaux e capelli ondulati: la conduttrice è una diva moderna e dal mood internazionale.

Il look da sfilata di Michelle Hunziker