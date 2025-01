video suggerito

Chi ha firmato l'abito con la scollatura di cristalli indossato da Michelle Hunziker per il compleanno Michelle Hunziker ha compiuto 48 anni ieri e ha voluto celebrare il traguardo in compagnia degli amici. Chi ha firmato il mini dress con scollatura di cristalli per la festa nel noto ristorante milanese?

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha compiuto ieri 48 anni e fin dalle prime ore del mattino ha voluto celebrare il traguardo in modo insolito. Piuttosto che lasciarsi sopraffare dall’ansia per l’avanzare del tempo, ha affrontato tutto con l’ironia che da sempre la contraddistingue, realizzando un video in cui mette a confronto la “se stessa” a 18, 38 e 48 anni, l'obiettivo? Dimostrare a tutti che non bisogna avere paura di invecchiare perché ogni età ha la sua bellezza. Ieri sera, inoltre, non ha rinunciato a una maxi festa in compagnia degli amici, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di sensualità e glamour: ecco chi ha firmato il mini dress che ha indossato per il birthday party.

Dove ha festeggiato i 48 anni Michelle Hunziker

Per il suo 48esimo compleanno Michelle Hunziker ha voluto fare le cose in grande: ha riunito tutti gli amici più cari al Savini 1867, il noto ristorante nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, e con loro ha trascorso la serata tra piatti gourmet, karaoke e balletti improvvisati.

La festa al Savini 1867

Tra gli ospiti non potevano mancare molti volti noti dello spettacolo che negli anni hanno collaborato con Michelle, da Fabio Rovazzi ad Anna Tatangelo, fino ad arrivare a Nina Zilli, e ognuno di loro non ha potuto fare a meno di esibirsi sulle note delle loro canzoni iconiche. La vera protagonista, però, era Michelle, che ha incantato tutti con la sua bellezza esaltata da un look all'insegna della sensualità.

Gli ospiti alla festa di Michelle Hunziker

Quanto costa il mini dress da compleanno di Michelle Hunziker

Per il party di compleanno Michelle Hunziker ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma non rinunciando a un tocco iper femminile.

Michelle Hunziker in The Attico

Ha indossato un mini dress di The Attico, il brand di Gilda Ambrosio, per la precisione un modello fasciante in sablè ricamato, la cui particolarità sta nella profonda scollatura dall'effetto vedo non vedo realizzata con una cascata di cristalli fumé.

Mini dress The Attico

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.690 euro. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di stivali cuissardes sopra al ginocchio, una borsetta dalla forma cubica e una maxi pelliccia dark che le ha permesso di proteggersi dal freddo in strada. Di fronte queste foto chi direbbe mai che Michelle ha raggiunto i 48 anni?

Michelle Hunziker con la maxi pelliccia