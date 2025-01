video suggerito

Michelle Hunziker festeggia i 48 anni col video ironico di se stessa: “Ogni età ha il suo fascino” Michelle Hunziker ha compiuto 48 anni oggi e ha voluto festeggiare il traguardo con un video ironico. Ha interpretato se stessa a diverse età, dando prova del fatto che non bisogna avere paura del tempo che passa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, 24 gennaio 2025, è una giornata speciale per Michelle Hunziker: la conduttrice compie 48 anni ma, nonostante il tempo che passa, non potrebbe essere più felice e soddisfatta della sua vita attuale. Star di successo, mamma amorevole e nonna del piccolo Cesare: Michelle non potrebbe chiedere di più. Non sorprende, dunque, che sui social abbia voluto celebrare l'evento con un'idea davvero originale. Niente post motivazionali o ringraziamenti pubblici, ha preferito realizzare un video ironico di se stessa che attraversa le diverse "decadi". L'obiettivo? Non solo rivelare la sua innata ironia ma anche dimostrare a tutti che non bisogna avere paura di invecchiare, visto che ogni età ha il suo fascino.

Michelle Hunziker "a confronto" dai 18 anni a oggi

Nel video social "Michelle – generation a confronto" la conduttrice ha interpretato se stessa a diverse età. È partita dalla se stessa 18enne, quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo e puntava su uno stile fatto di crop top vitaminici, pantaloni a vita bassa traforati e camperos. Successivamente è comparsa la Michelle di 38 anni in un tubino rosso fuoco che esaltava le forme della gravidanza: sebbene il pancione la affaticasse non poco, anche all'epoca era letteralmente iconica. La vera sorpresa, però, è la Michelle di 48 anni, una donna sensuale, meravigliosa e sicura di sé, che sorride alla vita e che ha ancora voglia di lanciarsi in nuove ed entusiasmanti esperienze.

Le "diverse" Michelle Hunziker a confronto

Il messaggio di Michelle Hunziker sull'avanzare dell'età

Nella didascalia del post ha poi spiegato cosa l'ha spinta a realizzare questo sketch originale. Le sue parole sono state: "Oggi spengo una candelina in più ma voglio farlo a mio modo: con gratitudine e un bel pizzico di autoironia, che non guasta mai. Mi sono sentita di festeggiare giocando un po’ con le diverse ‘Michelle’ che sono stata e che sono oggi perché, diciamocelo, ogni età ha il suo fascino: si guarda indietro con un sorriso, si vive il presente con entusiasmo e si abbraccia il futuro con tanta curiosità". Insomma, Michelle ha dato una meravigliosa lezione di vita a tutti coloro che affrontano con ansia e tristezza l'avanzare dell'età: la verità è che si tratta solo di una cifra, l'importante è imparare ad accogliere ogni cambiamento senza perdere l'entusiasmo.