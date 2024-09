video suggerito

Michelle Hunziker alle sfilate di Milano: il maxi spacco rivela i cuissardes a “effetto autoreggente” Michelle Hunziker ha partecipato alla sfilata di Ferragamo che si è tenuta ieri durante la Milano Fashion Week: ecco tutti i dettagli del suo look bordeaux con cuissardes a “effetto autoreggente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Sta per concludersi la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2025 e sono state molte le Maison che hanno presentato le loro collezioni con degli show suggestivi e d'impatto. A rendere l'evento ancora più glamour sono state le numerose star che hanno seguito le sfilate direttamente dalle prime file dei front-row, approfittandone per sfidarsi a colpi di stile tra tacchi alti, minigonne e accessori gioiello. Ieri, ad esempio, a incantare il pubblico è stata Michelle Hunziker, che si è riconfermata un'indiscussa icona fashion. Ha ammirato la nuova collezione di Ferragamo e, a poche ore dal debutto della nuova edizione di Striscia la Notizia, ha sfoggiato un outfit sensuale e chic che di sicuro riuscirà a influenzare le tendenze di stagione.

Il look total bordeaux di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata in camerino in versione "Festivalbar 2000" poco prima di un evento televisivo, ora ritroviamo Michelle Hunziker alle sfilate di Milano con un look capace di mixare sensualità, glamour e tendenze di stagione. Ha assistito alla sfilata P/E 2025 di Ferragamo e lo ha fatto con un completo monocromatico total bordeaux, uno dei colori simbolo dell'autunno.

Michelle Hunziker alla sfilata di Ferragamo

Ha indossato un lungo abito smanicato della Maison caratterizzato da bustier drappeggiato e morbido, fascia rigida all'altezza del punto vita e gonna dritta alla caviglia, la sua particolarità? Il vertiginoso spacco laterale ha rivelato un paio di cuissardes di pelle in tinta, un modello alto fin sopra alla coscia che ha dato vita a un "effetto autoreggente", reso ancora più originale da una punta-mocassino. Non poteva mancare la borsa coordinata, per la precisione una mini bag tempestata di piume.

Michelle Hunziker in Ferragamo

Michelle Hunziker torna bionda

Poco dopo la sfilata Michelle ha preso parte anche all'after-party e per l'occasione ha cambiato hair look facendo una rapida visita al parrucchiere di fiducia. Al motto di "Blonde again", si è mostrata tra le sue grinfie con una chioma visibilmente schiarita e con delle adorabili onde dall'effetto naturale.

Michelle Hunziker dal parrucchiere

Sui social ha poi mostrato il look scelto per la serata: un sensuale abito rosso fuoco con bustier fasciante a maniche lunghe e collo alto e gonna drappeggiata dai tagli irregolari che lasciava in vista le gambe attraverso dei cut-out. Pumps di vernice in tinta, borsa mini a contrasto e rossetto marcato: la conduttrice è tra le donne più glamour della tv italiana e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di ammirarla ancora una volta dietro il bancone di Striscia.

Michelle Hunziker in Ferragamo