Michelle Hunziker presenterà l’Eurovision 2025: l’annuncio con le scarpe metalliche da oltre 700 euro Michelle Hunziker sarà tra le conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà in Svizzera: cosa ha indossato per dare il grande annuncio sui social? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il 2025 è cominciato da poco più di 20 giorni ma per Michelle Hunziker si preannuncia già un anno ricco di grandi soddisfazioni. Nelle ultime ore ha annunciato che sarà tra le conduttrici dell'Eurovision Song Contest 2025, evento musicale attesissimo nel nostro continente al quale parteciperà anche il vincitore del Festival di Sanremo. Questa 69esima edizione si terrà dal 13 al 17 maggio e il paese ospitante sarà la Svizzera (il gran finale, in particolare, andrà in scena al St. Jakobshalle di Basilea). Insieme a Michelle sul palco ci saranno Sandra Studer e Hazel Brugger, tutte scelte per rappresentare al meglio i valori di apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione che definiscono la Svizzera. Cosa ha indossato la presentatrice per l'importante annuncio?

Michelle Hunziker con la jumpsuit dark

Michelle Hunziker sarà al timone dell'Eurovision 2025, lo ha annunciato sui social con una foto ufficiale realizzata con le future "compagne di viaggio" e postata sul suo profilo personale che sull'account dell'evento. Cosa ha indossato per l'occasione? Se nelle Stories si era mostrata in versione cozy alle prese con un viaggio in treno alla volta della Svizzera, nello scatto posato ha lasciato spazio al glamour. Da sempre amante della moda, questa volta ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma senza rinunciare a qualche dettaglio fashion. La conduttrice ha infatti indossato una jumpsuit dark, un modello con i pantaloni palazzo e il bustier smanicato che ha lasciato le braccia nude.

Pumps Aquazzura

Chi ha firmato scarpe metalliche di Michelle Hunziker

A fare la differenza nel look di Michelle Hunziker sono state le scarpe, messe in evidenza dalla posa con la gamba accavallata che ha fatto sì che il pantalone si alzasse. Si tratta di un paio di pumps in argento metallizzato, un modello con tacco 100, tallone scoperto a "effetto slingback" e fascetta sottile sul collo del piede. Sono firmate Aquazzura e sugli e-commerce di moda di lusso vengono vendute a 725 euro. Braccialetto scintillante al polso, capelli sciolti e ondulati e make-up dai toni naturali: Michelle Hunziker è prontissima per questa nuova avventura in cui sicuramente incanterà tutti col suo sorriso smagliante e con la sua simpatia travolgente.

