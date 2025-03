video suggerito

Quanto costa l'abito tagliato che Michelle Hunziker ha indossato per il ritorno a Striscia la Notizia Ieri sera Michelle Hunziker è tornata dietro il bancone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti: chi ha firmato il suo abito marrone "tagliato"?

A cura di Valeria Paglionico

Striscia la Notizia è uno dei programmi cult di Canale 5 e, come ormai da tradizione, anche quest'anno vede avvicendarsi diverse coppie di conduttori dietro l'iconico bancone. Dopo il successo di Friscia-Lipari, ieri per la decima edizione consecutiva sono tornati gli amatissimi Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Tra gag, risate e momenti di serietà, hanno dato l'ennesima prova di essere super affiatati sia come amici che come colleghi Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la presentatrice: mancava da diversi mesi dalla tv italiana, dunque non poteva rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue per riprendere ad apparire sotto i riflettori. Chi ha firmato e quanto costa l'abito "tagliato" che ha indossato in studio?

Chi ha firmato il look di Michelle Hunziker per il ritorno a Striscia

Michelle Hunziker è ormai una veterana di Striscia la Notizia e non poteva mancare in questa edizione 2025, soprattutto se al suo fianco c'è Gerry Scotti. Reduce da una vacanza paradisiaca alle Maldive con l'amica Ilary Blasi, la conduttrice è tornata a lavorare con grinta ed entusiasmo, a prova del fatto che è prontissima per tutti i progetti professionali che la attendono nei prossimi mesi (primo tra tutti l'Eurovision). Si è lasciata immortalare con il look da palcoscenico ancor prima che cominciasse la puntata, rivelando la sua scelta di stile con una sfilata "improvvisata" fuori gli studi Mediaset. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha puntato sull'eleganza senza tempo di Max Mara ma senza rinunciare a un tocco glamour.

Michelle Hunziker in Max Mara

Quanto costa l'abito cut-out di Michelle Hunziker

Il vestito indossato da Michelle Hunziker nella sua prima puntata di Striscia la Notizia è il modello Arda di Max Mara. Si tratta di un lungo monospalla marrone in filato crêpe di viscosa stretch, è realizzato con una lavorazione a coste che fascia la silhouette con sensualità, ha un risvolto sul giromanica e un taglio cut-out laterale che rivela il fianco sinistro.

Abito Arda di Max Mara

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 790 euro. La conduttrice non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione un paio di pumps di camoscio in tinta, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ed extra lisci. La nuova edizione di Striscia per lei non è forse partita "col botto"?