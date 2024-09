video suggerito

Michelle Hunziker pronta per Striscia la Notizia: il ritorno in tv è in crop top coi pantaloni coordinati Michelle Hunziker è pronta per dare il via a una nuova edizione di Striscia la Notizia. Sui social ha dato una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà sul palco: ecco cosa ha indossato nel primo scatto accanto a Nino Frassica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova stagione televisiva sta entrando nel vivo e a dimostrarlo è il ritorno di Striscia la Notizia, l'irriverente tg satirico di Canale 5 che a partire da questa sera, come da tradizione, andrà in onda dal lunedì al sabato alle 20.40. A condurlo ci sarà ancora una volta Michelle Hunziker ma in questa occasione sarà affiancata da una "new entry", Nino Frassica. Per la presentatrice le ultime settimane sono state ricche di impegni professionali, dalla Milano Fashion Week ai progetti che le hanno ricordato il Festivalbar anni 2000, ma solo ieri è tornata in televisione per un'esclusiva intervista a Verissimo. Ora è pronta per dare il via a una nuova esperienza dietro l'iconico bancone del programma di Antonio Ricci e sui social ha dato una piccola anteprima dello stile su cui punterà.

Michelle Hunziker in versione mannish

Al motto di "Siete pronti? Sta per partire la nuova stagione di Striscia la Notizia", sul profilo social di Mediaset Play è comparsa la prima foto dei conduttori realizzata negli studi del tg satirico. I due hanno la targhetta con il loro nome tra le mani, guardano dritto in camera con fare ironico e sembrano essere prontissimi per dare il via a questa inedita esperienza fianco a fianco. Certo, non hanno dato nessuna anticipazione sui servizi che andranno in onda a partire da questa sera, ma è chiaro che riusciranno a diventare protagonisti di momenti esilaranti. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Michelle Hunziker, da sempre un'indiscussa icona fashion. Per l'occasione ha lasciato nell'armadio micro tubini e body fascianti, ha preferito seguire il trend della moda mannish ma rivisitato in chiave iper contemporanea.

Il primo look di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

Il primo look di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

Per il debutto della nuova edizione di Striscia la Notizia Michelle Hunziker ha scelto un tailleur grigio chiaro ma declinato in una versione super moderna. Ha infatti indossato un paio di pantaloni palazzo dalla linea classica ma a vita altissima e un crop top scollato a effetto gilet coordinato che ha lasciato gli addominali in vista. Non sono mancati i tacchi alti (coperti dalla silhouette oversize dei pantaloni), mentre ha rinunciato ai gioielli. La conduttrice ha lasciato i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il nuovo colore biondissimo, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei colori estremamente naturali. In quanti prenderanno ispirazione da lei per gli eventi lavorativi autunnali?