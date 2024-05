Michelle Hunziker ci dà un taglio: il nuovo look per il debutto di Io Canto Family

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua la stagione televisiva di Mediaset e, sebbene manchino poche settimane alla pausa estiva, a partire da ieri sera è stato dato il via a una nuova sperimentazione. Si chiama Io Canto Family ed è lo spin off di Io Canto Generation, il talent musical dello scorso autunno. Al timone del programma c'è ancora una volta Michelle Hunziker che, affiancata giudici e capisquadra "famosi", da Al Bano a Claudio Amendola, fino ad arrivare a Cristina Scuccia e Anna Tatangelo, ogni settimana incanta il pubblico di Canale 5 con la sua grinta. Quale migliore occasione della puntata di debutto per rivoluzionare il proprio look? Ecco il nuovo taglio di capelli della presentatrice.

Il caschetto scalato di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è più attiva che mai da qualche tempo a questa parte: innanzitutto è una mamma e una nonna premurosa, sempre presente ai più importanti eventi di famiglia, ultimo tra tutti la cresima della figlia Sole Trussardi. Come se non bastasse, a livello professionale sembra non fermarsi mai e, dopo essere tornata dietro l'iconico bancone di Striscia la Notizia, ora è anche la grande protagonista di Io Canto Family.

Michelle Hunziker a Io Canto Family

Poco prima del debutto televisivo sui social ha rivelato un look inedito. Si è affidata ad Alessia Solidani, l'hair stylist che da anni cura le sue acconciature, e ci ha dato un taglio. Ha accorciato il caschetto che sfoggia da anni, aggiungendo delle inedite scalature che lo hanno reso ancora più sbarazzino. Se nel backstage lo ha portato liscio e con la fila laterale, sul palco ha preferito delle adorabili beach waves.

Il nuovo taglio di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker in versione mannish

Cosa ha indossato Michelle Hunziker per la prima puntata di Io Canto Family? Sotto consiglio della stylist Susanna Ausoni, è tornata a puntare sul trend della moda mannish ma in una versione leggermente "rivisitata". Ha scelto un tailleur a tre pezzi con pantaloni palazzo a vita bassa, panciotto e giacca over doppiopetto, tutti a fondo panna ma decorato all-over con dei maxi quadroni a contrasto in vinaccia. Non sono mancati i tacchi a spillo, mentre ha rinunciato ai gioielli. L'unico accessorio che si è concessa? Un fazzoletto nel taschino, così da aggiungere un ulteriore tocco mannish al look. In quante prenderanno ispirazione da lei per rendere la primavera ancora più glamour?