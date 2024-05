video suggerito

Michelle Hunziker alla cresima della figlia Sole: per la cerimonia primaverile sceglie il rosa cipria Cosa indossare per la cresima della propria figlia? Basta prendere ispirazione da Michelle Hunziker, che per celebrare la piccola Sole ha scelto il rosa cipria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha l'agenda professionale stracolma di impegni e non solo perché ogni sera è dietro il bancone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, a partire dal prossimo lunedì sarà anche al timone di Io Canto Family, il programma musicale di Canale 5 che vedrà sfidarsi sul palco dei piccoli talenti accompagnati dai loro genitori. Nonostante sia alle prese con i preparativi per questa nuova esperienza televisiva, nelle ultime ore si è ritagliata qualche ora di pausa per dedicarsi alla famiglia. Per la figlia Sole, infatti, oggi è una giornata importante, visto che riceverà il sacramento della cresima: ecco cosa ha indossato la conduttrice per la cerimonia primaverile.

La cresima di Sole Trussardi nel Duomo di Milano

Per Michelle Hunziker questo weekend si preannuncia tutt'altro che rilassante: questa mattina si è svegliata presto per partecipare alla cresima di Sole, una delle due figlie nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. La cerimonia religiosa si è tenuta nella suggestiva cornice del Duomo di Milano, è lì che si sono riuniti i familiari e gli amichetti della bimba per celebrare il suo importante traguardo. La conduttrice aveva dato una piccola anticipazione della location poco prima dell'inizio della cerimonia religiosa, immortalandosi al motto di "Buongiorno" sullo sfondo del monumento simbolo del capoluogo lombardo. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi ha rispettato in modo impeccabile il dress code imposto a eventi simili.

La cresima di Sole Trussardi

Il look primaverile di Michelle Hunziker

Stando alle convenzioni di stile imposte alle cerimonie primaverili, per essere bon-ton le invitate devono puntare tutto su delle nuance pastello, un vero e proprio must di stagione. Michelle Hunziker ha dimostrato di conoscere alla perfezione le regole di dress code con il suo completo rosa cipria. Nel selfie che si è scattata fuori il duomo è apparsa in primo piano con indosso un blazer pink portato con una semplice t-shirt bianca al posto della classica camicia. Non sono mancati gli occhiali scuri da diva, per la precisione un modello con la montatura tartarugata e oversize, mentre per quanto riguarda la borsa ha scelto una pochette in pelle intrecciata total white. In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice per le cerimonie delle loro figlie?

Michelle Hunziker col blazer rosa