Michelle Hunziker in Sardegna: al mare usa la camicia bianca oversize al posto del copricostume Michelle Hunziker è volata in Sardegna con le amiche per una vacanza balneare e sui social ha mostrato il look scelto per la giornata al mare. Per lei niente copricostume classico, ha preferito una camicia oversize bianca.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Michelle Hunziker sono ufficialmente cominciate: dopo aver portato a termine alcuni impegni lavorativi a Milano, ora si è concessa qualche giorno di meritato relax. Nelle ultime ore è volata in Sardegna con le amiche e sui social sta documentando i momenti più belli di questa "fuga dalla realtà", dai primi piani sull'incredibile mare cristallino della regione alle Stories dedicate alle compagne di viaggio. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look glamour in perfetto stile balneare? Ecco la tendenza che ha lanciato per l'estate 2024.

Le foto in bikini di Michelle Hunziker

Al motto di "About today", Michelle Hunziker ha documentato la sua giornata in una delle splendide spiagge della Sardegna. Al di là del mare paradisiaco, ad attirare le attenzioni è stato il suo look balneare. La conduttrice, che da sempre vanta una forma fisica impeccabile, anche questa volta ha messo in risalto la silhouette con un micro bikini. Ha scelto un modello total black con tanga e reggiseno dal taglio sportivo coordinati, entrambi arricchiti da dettagli a catena su spalle e fianchi. Capelli bagnati dalla salsedine, viso struccato e pose plastiche sugli scogli: Michelle sembra non avere rivali in fatto di bellezza.

Michelle Hunziker in bikini

Il trend lanciato da Michelle Hunziker

Il dettaglio che non è passato inosservato? Michelle Hunziker ha detto no ai classici copricostumi, ha sostituito parei, caftani e abiti a rete con una semplice camicia bianca oversize, per la precisione un modello in cotone con le maniche lunghe e a sbuffo.

Michelle Hunziker con la camicia oversize

Sarà perché la giornata prevedeva altri impegni o perché semplicemente le piaceva l'abbinamento, ma la cosa certa è che la conduttrice ha lanciato uno dei trend destinati a diventare un must dell'estate. In quante seguiranno il suo esempio e durante le vacanze useranno dei copricostume anti-convenzionali? L'effetto "wow" sembra essere assolutamente assicurato.