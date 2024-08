video suggerito

Michelle Hunziker torna in Riviera Romagnola: il bikini di fine estate è micro col tanga “tagliato” Continuano le vacanze estive di Michelle Hunziker, che dopo le Dolomiti è tornata a Milano Marittima. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare l’ennesimo bikini di stagione? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive di Michelle Hunziker sembrano essere infinite: negli ultimi mesi ha trascorso prima qualche giorno nella sua tanto amata Sardegna con le amiche più care, poi è volata sulle Dolomiti con la famiglia e si è data al trekking, mentre ora è tornata al "punto di partenza", la Riviera Romagnola. Sarà perché vuole davvero ricaricarsi al termine di un intenso anno lavorativo o perché semplicemente aveva ancora qualche giornata di ferie a disposizione, ma la cosa certa è che si è concessa qualche altro bagno al mare. L'avevamo lasciata in felpa e scarponcini da trekking, ora la ritroviamo ancora una volta in versione balneare con un nuovo bikini trendy e sensuale.

Le vacanze estive di Michelle Hunziker

Nell'ultimo anno Michelle Hunziker è stata più impegnata che mai dal punto di vista professionale: tra il one woman show Michelle Impossible, il ritorno dietro il bancone di Striscia la Notizia e la nuova edizione di Io Canto, è stata una presenza fissa sugli schermi televisivi del nostro paese. Non sorprende, dunque, che ora stia approfittando al 100% delle ferie per concedersi il meritato relax. A pochi giorni dalla fine della vacanza nell'hotel di lusso immerso tra le Dolomiti, è partita ancora una volta per Milano Marittima, rimettendosi in costume per una gita in barca al motto di "Pronta a salutare le vacanze da dove le ho iniziate".

Michelle Hunziker pronta per il mare

Michelle Hunziker in versione balneare

Fin dalle prime ore del mattino Michelle Hunziker ha voluto condividere con i followers il look balneare scelto per la giornata in barca. Ha seguito il trend dei micro bikini, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Per essere precisi ha scelto un due pezzi a stampa geometrica bianca e blu, un modello con il reggiseno a balconcino con un anello al centro del décolleté e un paio di tanga sgambatissimi e con dei tagli cut-out sui fianchi. Non è mancata la camicia usata copri-costume, anche se in barca l'ha tolta per indossare il gilet di salvataggio. Insomma, sebbene l'estate sia agli sgoccioli, la conduttrice continua a godersi il mare e sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile vacanziero.

Michelle Hunziker in micro bikini