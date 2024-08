video suggerito

Quanto costa l’hotel sulle Dolomiti scelto da Michelle Hunziker per la vacanza in famiglia Michelle Hunziker è sulle Dolomiti con la famiglia al completo ma in quanti sanno qual è l’hotel che ha scelto per questa vacanza alpina? Ecco tutti i dettagli della location. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna all'inizio di agosto, Michelle Hunziker ha deciso di organizzare una lunga vacanza in montagna, così da dire addio al caldo torrido che ha contraddistinto gran parte dell'estate italiana. È volata sulle Dolomiti, location a lei particolarmente cara che visita ogni volta che ha del tempo libero: qui è stata raggiunta prima dall'amica Serena Autieri, poi dall'intera famiglia "allargata". A farle compagnia, infatti, non ci sono solo la figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare ma anche l'ex marito Eros Ramazzotti. Qual è l'hotel di lusso in cui la conduttrice sta soggiornando insieme ai cari?

Dove sta trascorrendo le vacanze Michelle Hunziker

Michelle Hunziker non ha mai taggato la location scelta per la vacanza sulle Dolomiti ma nelle ultime ore ha lasciato intravedere nelle Stories il logo dell'albergo stampato sul tappeto di ingresso: si tratta dell'hotel Fanes, un vero e proprio paradiso a 5 stelle in Alta Badia.

Hotel Fanes

Si trova immerso tra le Dolomiti, per la precisione a San Cassiano (Alto Adige), ed è il luogo perfetto per riscoprire la bellezza della natura.

Leggi anche Michelle Hunziker in montagna con il nipote Cesare e la famiglia sfoggia bermuda e scarpe da trekking

Una delle piscine dell'hotel Fanes

La struttura risale al 1560 ma è stata completamente ristrutturata, non perdendo però il suo stile alpino. Interni completamente in legno, tappeti di pelliccia e Jacuzzi in terrazza con vista sulle montagne: l'esperienza di viaggio proposta è all'insegna del totale relax.

La camera con Jacuzzi

Quanto costa una notte con vista sulle Dolomiti

Il Wellness Hotel Fanes 5 stelle conta 2 piscine, un centro benessere attrezzato, una cantina e un ristorante tipico che ogni mattina offre agli ospiti una colazione continentale. Le camere affacciano sulle Dolomiti e, oltre a essere contraddistinte da uno stile accurato e sofisticato, sono dotate anche di ogni tipo di comfort. Quanto costa soggiornare in un paradiso simile?

Una delle camere dell'hotel Fanes

I prezzi variano a seconda della soluzione scelta: si parte da un minimo di 580 euro per una camera matrimoniale standard e si superano i 900 euro per una suite con sauna finlandese privata e terrazzo con vista su San Cassiano. Alcuni loft, inoltre, possono essere prenotati solo in caso di vacanze di minimo 2 notti e i loro prezzi superano i 1.400 euro.

La camera con sauna finlandese