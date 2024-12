video suggerito

Quanto costa il transfert in elicottero richiesto da Michelle Hunziker sulle Dolomiti Sole Trussardi, la figlia di Michelle Hunziker, si è rotta un incisivo e ha necessitato di un intervento immediato del dentista. Per raggiungere il prima possibile il suo studio a Chiasso dalle Dolomiti, la mamma conduttrice ha usufruito di un volo in elicottero: quanto costa il servizio? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker ha deciso di chiudere il 2024 in montagna, per la precisione in uno dei suoi luoghi del cuore: le Dolomiti. Partita lo scorso weekend con le figlie e alcuni amici, non appena arrivata nella località alpina si è concessa un bagno in spa, allietando i fan con un selfie in micro bikini. Nelle ultime ore, invece, è diventata protagonista di una piccola "disavventura": la figlia Sole Trussardi si è rotta un incisivo e ha avuto la necessità di un intervento immediato del dentista di famiglia, il cui studio si trova a Chiasso, in Svizzera. Come hanno fatto le due a raggiungere tanto velocemente la meta?

Perché Michelle Hunziker è volata in elicottero sulle Dolomiti

Per assicurare alla piccola Sole un sorriso smagliante in poche ore dopo l'incidente all'incisivo, Michelle Hunziker si è affidata al Prof. Lorenzo Vanini, medico dentista che cura tutta la sua famiglia da quando ha 19 anni. L'unico piccolo "inconveniente"? È dovuta partire alla volta di Chiasso per farlo intervenire. La conduttrice ha però evitato il viaggio in auto, ha preferito salire a bordo di un elicottero privato, così da non avere problemi di traffico o di rallentamenti stradali a causa della neve. Si è rivolta alla Elikos Helicopterservice, azienda che si occupa proprio di voli privati e transfert tra le Dolomiti.

Michelle Hunziker in elicottero con la manager Grazia

I costi del servizio alpino privato

Sui social Michelle non ha esitato a immortalarsi in elicottero accanto a Gabriel, il pilota che ha letteralmente salvato la situazione, anzi, ha approfittato del volo ad alta quota per godersi da una posizione privilegiata la meravigliosa alba sulle vette innevate delle Dolomiti. Quanto costa il servizio? Per il transfert privato bisogna fare una richiesta specifica alla Elikos Helicopterservice, ma sul sito ufficiale sono pubblicati i prezzi dei tour turistici tra le Alpi, che si aggirano tra i 140 e i 380 euro a persona (a seconda della durata del volo).

Leggi anche Michelle Hunziker vola sulle Dolomiti: la vacanza di Capodanno comincia in micro bikini

L'alba sulle Dolomiti vista dall'elicottero