Michelle Hunziker in montagna con il nipote Cesare e la famiglia sfoggia bermuda e scarpe da trekking Michelle Hunziker è in Alta Badia con le figlie, il nipote Cesare e l'ex marito Eros Ramazzotti: una pausa in montagna con la famiglia allargata riunita per ricaricarsi prima della nuova stagione.

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è in vacanza in montagna con il nipote Cesare, figlio della sua primogenita Aurora Ramazzotti e del compagno Goffedo Cerza. La conduttrice, dopo essersi goduta alcuni giorni al mare, ha trascorso alcuni giorni sulle Dolomiti insieme all'amica Serena Autieri e le rispettive figlie per una vacanza tutta al femminile. Nelle ultime ore, invece, Hunziker è in Alta Badia circondata dalla famiglia e in compagnia del padre di Aurora, Eros Ramazzotti, suo ex marito. Un momento speciale come ha sottolineato lei stessa in un post su Instagram: "In love…guardare avanti insieme a te piccolo bebè della nonna…rende tutto ancora più bello. Sei l’inizio di una nuova avventura indescrivibile…".

Il look da escursione di Michelle Hunziker

Nelle foto condivise su Instagram, Michelle Hunziker abbandona i look formali per un outfit casuale. Per queste giornate in compagnia delle figlie e del resto della famiglia, la conduttrice si gode la sua seconda estate da nonna. Il look per una giornata di passeggiate e pause in malga è composto da una camicia rossa in velluto a coste e un paio di bermuda cargo color verde militare abbinate ovviamente alle immancabili scarpe da trekking.

Michelle Hunziker in montagna

Per la conduttrice sono giornate ricche di significato soprattutto per la possibilità di trascorrere alcuni giorni con la famiglia riunita. Nelle foto postate sul suo profilo Instagram, Hunziker è di spalle mentre abbraccia il nipote che indossa jeans e camicia proprio come la nonna. Un momento di relax unico che ha testimoniato anche condividendo un selfie mentre è sdraiata su un prato intenta a prendere in sole. "Serenità", ha scritto sopra la foto: quella che si cerca in famiglia per ricaricarsi prima di un'altra stagione in tv. Da nonna orgogliosa, poi, non mancano anche le foto al nipote Cesare con la dolce dedica: "Bignè in the nature".

Michelle Hunziker ha condiviso una foto del nipote in montagna