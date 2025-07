video suggerito

Le vacanze al fresco di Michelle Hunziker: il look da montagna è con camicia a quadri e scarponcini Con le temperature da record che si stanno registrando da giorni, Michelle Hunziker ha deciso di concedersi una vacanza "al fresco". Qual è l'adorabile look da montagna che ha scelto per il viaggio con le figlie?

A cura di Valeria Paglionico

Con l'arrivo dell'estate sono molte le persone che approfittano dei weekend e delle pause lavorative per concedersi delle vacanze in giro per il mondo più o meno esotiche. Le star non fanno eccezione, anzi, si servono regolarmente dei social per documentare i loro viaggi, facendo invidia a tutti coloro che vedono le ferie ancora solo come un lontano miraggio. Michelle Hunziker è tra queste ma la cosa particolare è che, piuttosto che scegliere una delle solite mete balneari, ha pensato bene di concedersi qualche giorno in montagna, godendosi il fresco in un periodo di temperature da record. Cosa ha indossato per l'occasione?

Dove sta trascorrendo le vacanze estive Michelle Hunziker

In un momento dell'anno in cui praticamente in tutta Italia si arriva alla soglia dei 40 gradi negli orari di punta, Michelle Hunziker ha deciso di organizzare una rinfrescante vacanza in montagna in compagnia delle figlie Sole e Celestre Trussardi.

San Cassiano

È tornata in uno dei suoi posti del cuore, il Trentino Alto Adige, per la precisione a San Cassiano, un piccolo paese dell'Alta Badia a cui è molto legata, e ora si sta godendo le giornate tra trekking, gustosi pranzi in rifugi ad alta quota e panorami alpini da sogno. Quale migliore occasione di questa per concedersi una pausa dai bikini, dai caftani e dai dreschi mini dress che per convenzione vengono associati alla stagione estiva?

Michelle Hunziker in montagna

Michelle Hunziker con il look da trekking

Per il suo primo giorno in montagna Michelle Hunziker ha scelto un look a tema che sembra essere ispirato al classico stile bavarese. Si è lasciata immortalare sullo sfondo di un meraviglioso panorama alpino in versione causal con indosso un paio di pantaloncini beige, un modello a vita alta e con i risvolti sugli orli, e una camicia a maniche lunghe decorata all-over con dei quadretti bianchi e rossi. Per completare il tutto ha scelto un paio di scarponcini da trekking stringati, li ha portati con dei calzettoni rossi in vista come impone il trend del momento. Gambe in mostra, capelli sciolti e lisci e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice ama la montagna e ha dimostrato di essere a perfetto agio anche con un insolito outfit da trekking.

Il look da trekking di Michelle Hunziker