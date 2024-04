video suggerito

Melania Trump in tuta floreale e ballerine è la regina fashion della primavera Melania Trump ha partecipato col marito Donald a una raccolta fondi repubblicana che si è tenuta a Palm Beach. Ha approfittato delle temperature tipicamente primaverili per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato la sua tuta floreale.

A cura di Valeria Paglionico

Melania Trump potrà anche non essere più la First Lady americana (ruolo che ha ricoperto dal 2017 al 2021) ma continua lo stesso a incantare tutti con il suo stile glamour. Complice il fatto che il marito Donald sembra essere determinato a riconquistare la Casa Bianca, sta apparendo spesso in pubblico, approfittandone per sfoggiare i suoi look più fashion e sofisticati. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato con l'ex Presidente a una raccolta fondi repubblicana che si è tenuta a Palm Beach e per l'occasione ha lasciato trionfare i colori e le stampe floreali tipicamente primaverili: ecco tutti i dettagli dell'outfit lilla.

Chi ha firmato la tuta a fiori di Melania Trump

Le fantasie floreali sono sempre state considerate un cliché per la primavera (come diceva Miranda Priestly "avanguardia pura") ma Melania Trump ha dimostrato che possono essere declinate in nuove versioni originali e soprattutto super glamour. Dopo l'abito bianco di qualche giorno fa, per la cena di gala a Palm Beach col marito Donald ha infatti indossato un'elegante jumpsuit che si rivelerà perfetta per la primavera, soprattutto quando si va alla ricerca di un capo che mixi in modo impeccabile classe e fashion. Si tratta di un modello a fondo lilla firmato Valentino della collezione Primavera/Estate 2020, la cui particolarità sta sia nella silhouette con pantaloni palazzo e maniche lunghe a palloncino che nelle stampe floreali multicolor sugli orli. A rendere la tuta ancora più trendy non poteva mancare una cintura in tessuto coordinata che ha esaltato il punto vita.

Melania Trump in Valentino

Melania Trump dice no ai tacchi a spillo

Per completare il suo outfit primaverile Melania Trump ha deciso di andare in "contro-tendenza": per lei niente tacchi a spillo d'ordinanza, ha preferito un paio di comode ballerine in pelle nera, un modello a punta e raso terra che è stato completamente coperto dai pantaloni oversize. Ha legato i capelli in un raccolto morbido e chic, lasciando in risalto sia gli orecchini scintillanti che il make-up sui toni del nude. Manicure bianco latte con unghie a mandorla, sguardo rivolto dritto in camera e fascino da vendere: l'ex First Lady non ha perso il suo "smalto" e continua a essere un'indiscussa regina fashion a livello internazionale.

Melania Trump con le ballerine senza tacco