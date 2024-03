Melania Trump torna in pubblico insieme al marito Donald: quanto costa l’abito bianco a fiori Melania Trump torna a farsi vedere al fianco del marito Donald per la prima volta dopo mesi: l’ex First Lady non aveva mai accompagnato il marito in pubblico dall’inizio di questa terza campagna elettorale. Per l’occasione ha sfoggiato un abito bianco griffato: ecco quanto costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Donald e Melania Trump

Donald Trump e la moglie Melania tornano a farsi vedere in pubblico insieme. L'ex Presidente degli Stati Uniti è ormai sempre più vicino allavittoria delle primarie del Partito Repubblicano statunitense, dopo che la sua avversaria Nikki Hailey si è ritirata dalla corsa poche settimane fa, e si prepara a sfidare (di nuovo) Joe Biden alle elezioni presidenziali. Pochi giorni fa lui e la consorte sono andati a votare insieme in un seggio a Palm Beach, in Florida: erano mesi che non venivano ritratti insieme in pubblico. Melania Trump, poi, non si vedeva dal gennaio scorso, quando i fotografi l'avevano immortalata in un look total black in occasione del funerale della madre sempre in Florida. L'ex First Lady ricompare accanto al marito per la prima volta da quando Trump ha iniziato la terza campagna elettorale, indossando un abito bianco a fiori griffato.

I due coniugi arrivano al seggio in Florida

Melania Trump, l'abito bianco per il ritorno in pubblico

Dopo essersi tenuta lontana per molti mesi dagli impegni pubblici e politici del marito, Melania Trump torna ad accompagnarlo a primarie praticamente concluse. Dopo aver votato al Morton and Barbara Mandel Recreation Center di Palm Beach, Florida, Melania e Donald Trump si sono intrattenuti a parlare con i media. I fotografi hanno così immortalato il look dell'ex First Lady che torna in pubblico indossando un abito bianco.

Melania Trump in Alexander McQueen

L'abito chemisier midi bianco è impreziosito da una stampa a fiori, orchidee per la precisione, dall'effetto black and white. Il vestito, legato in vita con una cintura nera sottile, è firmato Alexander McQueen e costa 2.290 euro. Tuttavia, non è questo il dettaglio più costoso dell'intero outfit visto che Melania Trump ha abbinato l'abito con un borsa a mano firmata Chanel, modello Flap Bag Top Handle nero, con pelle gommata: il prezzo sul sito della Maison è di 6.600 euro. Il look è ultimato con le immancabili pump nere firmate Christian Louboutin in pelle nera lucida, uno dei designer più amati dall'ex First Lady. Melania Trump è tornata ora che il marito si prepara ad entrare nella fase cruciale della corsa alla Casa Bianca: non ci resta che vedere con quali look ci stupirà.

Melania Trump con il marito Donald