Melania Trump torna in pubblico, l'ex first lady veste a lutto per la morte della madre La moglie di Donald Trump ha partecipato al funerale della madre in una chiesa vicino alla tenuta di famiglia in Florida. L'ex modella ha scelto un elegante tailleur nero firmato da una famosa Maison.

A cura di Annachiara Gaggino

Melania Trump in Dior

Melania Trump torna in pubblico. L'occasione non è sicuramente felice, quella del funerale della madre, l'ex first Lady degli Stati Uniti ha partecipato alla funzione assieme al marito Donal Trump e al figlio Barron. Con loro, nella chiese della Florida vicino alla tenuta della famiglia, anche i figli che il marito ha avuto con l'ex moglie, Tiffany e Ivanka e il senatore repubblicano dello Stato Rick Scott. Il luogo è lo stesso in cui la coppia si era sposata nel 2005.

Da sinistra: Melania Traump, Barron Trump e Donald Trump

Il tailleur di Melania Trump

L'ex modella slovena si è mostrata elegantissima anche in un momento così complicato. Melania Trump ha indossato un tailleur firmato Dior composto da una giacca nera modello Bar 30, un capo iconico della famosa collezione New Look, lanciata da Christian Dior nel 1947. Maria Grazia Chiuri ha rivisitato la creazione del couturier francese e l'ha resa moderna e attuale. Il modello è realizzato in un misto di lana e seta ed è caratterizzato da colletto revers e tasche a filetto che mettono in risalto la vita. Il valore della giacca è di 3800 euro e viene abbinata a una gonna midi dello stesso colore da 1980 euro. L'outfit è stato completato da un paio di occhiali neri che le coprivano il volto mentre i capelli sono stati lasciati sciolti.

Da sinistra: Rick Scott, Melania Traump, Barron Trump e Donald Trump

L'ultima apparizione dell'ex first Lady

Melania Trump è molto riservata, e da quando ha lasciato il suo ruolo istituzionale raramente si fa vedere a eventi pubblici. L'ultima volta è stata per un altro funerale, quello di Rosalynn Carter ad Atlanta in Georgia, dove è stata criticata per la scelta dell'abito. La moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti aveva scelto una giacca grigia di Dior che aveva suscitato alcune polemiche.

Da sinistra: Rick Scott, Melania Traump, Barron Trump e Donald Trump