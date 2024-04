video suggerito

Ricordate l'iconico abito nudo di Kate Moss? Potrebbe essere vostro per soli 200 dollari Uno dei capi che ha fatto la storia degli anni Novanta e della moda può essere acquistato dagli appassionati. Il pezzo sarà battuto all'incanto il 16 aprile 2024.

A cura di Annachiara Gaggino

L'abito all'asta e Kate Moss

Era il 1993 quando Kate Moss passò alla storia per aver indossato un abito trasparente. La modella allora diciannovenne aveva preso parte al party londinese Look of the Year, organizzato dall'agenzia di modelle per ci lavorava, la Elite Model Agency. Quel vestito che fece scandalo ma la consacrò l'indossatrice, che ha compiuto da poco cinquant'anni, come icona di stile torna a far parlare di sé ancora oggi, e va all'asta con Kerry Taylor Auctions.

Il vestito trasparente di Kate Moss

L'abito era firmato dalla stilista statunitense Liza Bruss ed era un modello Primavera/Estate 1994, uno slip dress argentato lungo fino alle caviglie, e lo aveva abbinato a un paio di semplici infradito. "Non sapevo che fosse trasparente finché non sono uscite le foto sui giornali il giorno dopo", ha raccontato la modella a distanza di anni, che deve il suo successo almeno in parte a quell'errore. L'abito non lasciava spazio all'immaginazione, lasciando intravedere le mutande nere che la top-model aveva indossato sotto.

L'abito all'asta per 200 sterline

L'effetto ha lasciato senza parole e dopo trent'anni il capo è ancora l'oggetto del desiderio di molti. Chiunque ne avesse voluto uno uguale ora può coronare il suo sogno, lo stesso modello, infatti, sarà battuto all'asta con Kerry Taylor Auction il 16 aprile, con una base di partenza da 200 sterline.

Kate Moss nel 2003

La cifra che dovrà sborsare chi se lo aggiudicherà sarà, però, ben più alta, in quanto saranno tante le persone che desidereranno aggiungerlo alla propria collezione. Tuttavia, non si tratta dello stesso pezzo indossato da Kate Moss, ma di uno identico. A renderlo speciale, oltre alla sua storia, è il fatto che ne siano stati realizzati solo due oltre a quello dell'indossatrice, che probabilmente conserva ancora nel suo armadio; il secondo è esposto a Londra nella collezione del Victoria & Albert Museum. Il terzo modello è quello venduto all'incanto, conservato in condizioni perfette da un'impiegata della stilista per tutti questi anni.