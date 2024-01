Kate Moss, il party per i 50 anni in un hotel di lusso con abito nude e tacchi lucenti Kate Moss ha festeggiato i 50 anni a Parigi con una festa intima ma super lussuosa: 40 invitati tra cui la figlia Lila, Venus Williams, Stella McCartney e molti altri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La top model simbolo degli anni Novanta, Kate Moss, ha festeggiato i 50 anni. Per l'occasione, non poteva mancare un party in grande stile che si è tenuto nel ristorante del Ritz Hotel, a Parigi. Alla festa hanno partecipato circa 40 persone tra amici e parenti: gli invitati hanno cenato al celebre ristorante Laurent con la cucina dello chef stellato Mathieu Pacaud. Il ristorante francese è stato completamente riservato per la festa. Al centro della sala di Laurent è stata imbastita una sala con i fiori, decorata con piatti firmati Dior. Per un evento così importante Kate Moss non ha deluso le aspettative sul suo look.

Il look di Kate Moss per il compleanno

Capelli biondissimi lasciati sciolti e un abito lungo total black. Accompagnata dal fidanzato Nikolai von Bismark, per il party dei 50 anni Kate Moss sceglie un lungo vestito nero in pizzo con effetto nude, lasciando intravedere la lingerie. A coprire l'abito nero in pizzo, una lunga mantella in seta nera con frange, con interno in raso color cipria. Nonostante il freddo invernale, la top model più celebre degli anni Novanta ha scelto un paio di sandali gioiello aperti, en pendant con bracciali con pietre preziose e un paio di pendenti in oro bianco. Alla festa era presente anche la figlia Lila Moss Hack, 21 anni, che ha fatto il suo debutto sulle passerelle dei grandi brand nel 2021. L'outfit della ragazza era abbinato a quello della madre.

Tra gli invitati vip, non potevano mancare volti del fashion business come Charlotte Tilbury, Stella McCartney (che si è fatta notare indossando un mini abito tigrato), il designer Haider Hackermann e anche la tennista Venus Williams, che ha indossato un completo mannish firmato Louis Vuitton.