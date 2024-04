Belén Rodriguez a Stasera c’è Cattelan: cargo e tacchi per le prove, abito con spacco sul palco

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez torna in tv. La showgirl argentina è stata ospite nell'ultima puntata di Stasera C'è Cattelan, il late show di Alessandro Cattelan su Rai 2 giunto all'ultima puntata. Rodriguez era molto attesa, visto che a settembre aveva rinunciato alla partecipazione all'improvviso, generando ipotesi e dietrologie sui social. In quel periodo, infatti, l'influencer ha dovuto fare i conti con le conseguenze psicofisiche legate alla rottura con il suo ex storico, Stefano De Martino. Oggi, a distanza di diversi mesi, i rapporti con il padre di suo figlio di Santiago sembrano tornati distesi, anche per il bene del bambino: la stessa Rodriguez ha confermato durante l'intervista che, in generale, la vita attuale è esattamente come se l'aspettava dieci anni fa, nel 2014. Per questo ritorno in tv tanto atteso la showgirl ha alternato look comfy per le prove e un abito elegantissimo per la puntata.

Il look di Belén Rodriguez da Cattelan

Tra un indizio sulla sua possibile linea di make up e skincare e un altro sulla sua eventuale partecipazione a Ballando con le stelle, Belén Rodriguez è stata ospite nell'ultima puntata del programma di Alessandro Cattelan. Sui social la showgirl ha alimentato la curiosità sull'intervista scrivendo: "Stasera ci vediamo da Ale, abbiamo un po' di cose da dirci", anche in riferimento all'ospitata che era saltata lo scorso settembre.

Le prove da Stasera C'è Cattelan

Sempre sui social Belén Rodriguez ha condiviso i momenti delle prove, in occasione delle quali ha sfoggiato un look casual ma glamour: i pantaloni cargo color verde militare si abbinano a un top a maniche lunghe tempestata di lune, capo iconico di Marine Serre: forse un modo per portare con sé la figlia, Luna Marì. Il look quasi workwear è stato smorzato da un paio di ankle boots con il tacco total white: gli stivaletti sembrano assomigliare al modello alla caviglia di Vetements, con la scritta left e right rispettivamente sul piede sinistro e destro.

Belén Rodriguez durante le prove insieme ad Alessandro Cattelan.

Per la puntata Belén Rodriguez ha detto addio ai pantaloni cargo e al look comfy, per stupire tutti con un abito nero lungo senza spalline: il corsetto lasciava spazio alla silhouettes aderente che sfociava in uno spacco profondissimo che metteva in risalto il fisico tonico di Rodriguez. A completare il look la showgirl ha sfoggiato un paio di tacchi a spillo vertiginosi laccati in vernice nera: co. Un ritorno in grande stile per una delle regine della tv italiana.