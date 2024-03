Belén Rodriguez festeggia il compleanno di mamma Veronica col tailleur black&white Belén Rodriguez ieri sera si è concessa una breve pausa dagli impegni lavorativi, lo ha fatto per festeggiare i 61 anni di mamma Veronica Cozzani: ecco cosa ha indossato per il party casalingo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata sul set dopo essersi presa un anno di pausa dai riflettori: archiviate le storie d'amore con Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni, ora per lei è arrivato il momento di rilanciarsi a capofitto nel lavoro. Al momento ha preferito tenere top secret i progetti professionali che sta portando avanti ma la cosa certa è che la tengono impegnata per intere giornate, dalle prime ore del mattino fino alla sera. Ieri, però, si è concessa un piccolo momento di relax, lo ha fatto per celebrare i 61 anni di mamma Veronica Cozzani, che è stata lieta di organizzare una festa casalinga in famiglia con marito, figlie e i dolcissimi nipoti Luna Marì e Santiago: ecco cosa ha indossato la conduttrice.

Belén Rodriguez, i look da set

L'avevamo lasciata sulla neve tra sci e look da montagna "stellari", ora ritroviamo Belén Rodriguez alle prese con dei nuovi set. Corpetti strapless, maxi dress verde lime e vertiginosi tacchi a spillo: la conduttrice si è lasciata immortalare in camerino con gli outfit all'insegna della sensualità e del glamour scelti per questa inedita esperienza lavorativa. Ieri sera, poco dopo aver brindato con i suoi colleghi a colpi di spritz, è corsa a casa di mamma Veronica per festeggiare i suoi 61 anni. Come si evince dalle Stories della stylist Nicole Costi, non ha avuto neppure il tempo di cambiarsi, al party ha sfoggiato lo stesso look sofisticato e mannish indossato per il servizio fotografico.

Cecilia e Belén alla festa di mamma Veronica

Belén in versione mannish alla festa della mamma

Se Luna Marì è apparsa adorabile in versione lady col suo abitino color panna griffato, mamma Belén ha preferito seguire il trend della moda mannish per il party in casa. Ha indossato un tailleur con pantaloni palazzo e giacca monopetto avvitata, la cui particolarità sta nei baveri a contrasto in total white.

Belén col tailleur black&white

Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps dark, e orecchini total gold dalla forma intrecciata. Niente capelli sciolti o acconciature sofisticate, Belén ha preferito uno chignon basso portato con la fila centrale che ha messo in risalto i lineamenti del viso. In quanti non vedono l'ora di ammirare la conduttrice nel suo prossimo progetto lavorativo?

Belén in versione mannish