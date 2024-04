Belén Rodriguez a Disneyland con Luna Marì: madre e figlia indossano le orecchie di Minnie

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Vacanze parigine per Belén Rodriguez, che è partita con tutta la famiglia alla volta di una delle destinazioni più amate da grandi e piccini: Disneyland Paris. Assieme alla showgirl argentina ci sono i genitori (Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez), la sorella Cecilia col futuro marito Ignazio Moser, ovviamente i due figli Santiago e Luna Marì.

Santiago festeggia il compleanno a Parigi

Il noto parco divertimenti di Marne-la-vallé (a 32 chilometri da Parigi) è una destinazione molto amata dai Rodriguez. Belén ci era stata nel 2017 con Santiago e ci era tornata nel 2020, ma in tre: con loro anche Stefano De Martino. Il ballerino a sua volta aveva poi portato nuovamente il figlio a Disneyland Paris l'anno scorso, poco dopo la separazione con la moglie e le prime foto di lei con Elio Lorenzoni. Stavolta l'occasione per la fuga è stata il compleanno di Santiago. Il bambino ha compiuto 11 anni. Prima c'è stata una festicciola all'aperto (con tantissimi regali) poi la gita alla volta del luogo del cuore: immancabili anche qui i festeggiamenti, con tanto di torta e candeline.

Luna Marì a Disneyland Paris

La piccola Luna Marì pare si sta divertendo moltissimo nel mondo incantato di Disneyland Paris. Belén Rodriguez sta portando con sé fan e follower nel viaggio, testimoniando questi giorni di spensieratezza, che arrivano dopo alcune turbolenze, soprattutto sul piano sentimentale. La storia con Elio Lorenzoni è definitivamente chiusa e sono già in circolo rumors che vorrebbero la showgirl argentina legata già a una nuova persona, di cui inizia a circolare anche il nome.

Non si sa se sia presente anche lui a Parigi: al momento non ci sono foto o video con lui. Tutto ciò che sta condividendo Belén Rodriguez riguarda soprattutto i figli, grandi protagonisti sui suoi social. Ha immortalato la piccola Luna Marì vestita da principessa, un travestimento con abito azzurro e tanto di scettro e corona. Ma come ogni visitatore di Disneyland che si rispetti, madre e figlia non hanno rinunciato all'accessorio must del parco.

Sia Belén che Luna Marì, infatti, si sono divertite a trasformarsi in Minnie, con il cerchietto che riproduce le inconfondibili maxi orecchie dell'iconico personaggio del mondo Disney. Questa è una specie di rituale, quando si entra nel parco, rispettato anche da Chiara Ferragni con la piccola Vittoria. In commercio esistono moltissime varianti dell'accessorio, quasi come fosse un oggetto da collezione. Quello di Belén, per esempio, ha il maxi fiocco e le paillettes. Quello della bambina, invece, è in velluto nero con il cono decorato da glitter argentati.