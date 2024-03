Luna Marì con papà Antonino è icona fashion con chignon e jeans a zampa Luna Marì ha trascorso il weekend col papà Antonino Spinalbese (mentre la mamma Belén Rodriguez era in montagna con gli amici): ecco il nuovo look casual e fashion della bimba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha fatto parlare di lei non poco da qualche giorno a questa parte: mentre i giornali di gossip insinuano che abbia già ritrovato l'amore dopo l'addio a Elio Lorenzoni, lei alterna vacanze con gli amici a giornate casalinghe in compagnia dei figli. Attualmente è appena rientrata a Milano dopo aver trascorso il weekend in montagna tra sci e look tecnici griffati e stellari e come prima cosa ha accompagnato Santiago a scuola, augurandogli buon divertimento sui social, visto che probabilmente è partito per una gita. Che fine ha fatto la piccola Luna Marì? Ha passato il fine settimana col papà Antonino Spinalbese, apparendo super fashion su Instagram.

Il weekend papà-figlia

Se qualche mese fa Antonino Spinalbese non aveva nascosto la sua rabbia per essere stato costretto a trascorrere sia Natale che Capodanno lontano dalla figlia, ora pare abbia ritrovato un accordo sereno con Belén Rodriguez, la ex con cui ha messo al mondo la piccola Luna Marì. Papà e figlia hanno approfittato dell'assenza della conduttrice per trascorrere insieme il fine settimana e sui social sono apparsi adorabili fianco a fianco. Hanno visitato la città di La Spezia con alcuni amici dell'influencer, lasciandosi immortalare tra pranzi in compagnia e passeggiate all'aria aperta sullo sfondo di panorami uggiosi.

Luna Marì con un amico di Antonino

Luna Marì adorabile col montone

La protagonista degli scatti social è in assoluto la bimba, fotografata in una versione super fashion. Dopo essersi improvvisata ballerina e aver poi imitato la mamma con lo smalto rosso, questa volta per lei è stato scelto un look dall'animo casual ma ugualmente glamour. Luna ha infatti indossato un paio di jeans a zampa d'elefante con gli orli sfilacciati, li ha abbinati a un montoncino sui toni del beige e con i polsini in pelliccia e ha completato il tutto con un paio di stivaletti tabacco. Ha poi rinunciato ai capelli sciolti e si è trasformata in una lady con uno chignon alto. Non diventa forse sempre più bella giorno dopo giorno?

Il look casual e fashion di Luna