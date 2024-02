Luna Marì a lezione di danza con mamma Belén: indossa le sue prime scarpette da ballo Belén Rodriguez è rientrata a Milano dopo il viaggio in Scozia e si è fiondata in palestra per le tanto amate lezioni di danza. A farle compagnia c’era Luna Marì, che sui social ha sfoggiato le sue prime scarpette da ballo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez è appena rientrata a Milano dopo aver trascorso il weekend in Scozia. Nei giorni scorsi era finita su tutti i giornali per la presunta crisi con Elio Lorenzoni, poi è partita in solitaria per "ritrovare se stessa" ma non per questo ha dimenticato i fan, anzi, ha continuato a documentare ogni dettaglio delle sue giornate, dagli outfit scelti per affrontare il freddo scozzese alla location suggestiva in cui ha soggiornato. Ora ha ripreso la normale quotidianità e lo ha fatto in compagnia della piccola Luna Marì, la sua seconda figlia nata dall'amore con Antonino Spinalbese: ecco come hanno passato la mattinata.

Belén con Luna Marì a lezione di danza

Questa mattina Belén Rodriguez si è svegliata già assonnata ma ha combattuto la stanchezza accumulata fiondandosi in palestra per le sue tanto amate lezioni di ballo. È da quando è tornata dall'Argentina che ha deciso di ricominciare a praticare danza classica e, tra allenamenti alla sbarra e piroette, sta mettendo alla prova la sua elasticità, dando prova di essere particolarmente talentuosa anche in questo campo. Oggi a farle compagnia in sala prove c'era qualcuno di speciale, la piccola Luna Marì, che si è divertita a scorazzare di fronte agli specchi tra passetti di danza e giochi con l'hula-hoop.

Belén dopo la lezione di danza

Mamma e figlia con le stesse scarpette da ballo

A lezione finita Belén ha pensato bene di fare visita a un negozio tecnico per scegliere delle nuove scarpette da ballo. Fino ad ora si era sempre allenata in calzini ma, volendo continuare a praticare la tanto amato danza classica, ha sentito la necessità di acquistare almeno delle mezze punte. La cosa particolare è che le ha regalate anche alla piccola Luna Marì, che non ha esitato a posare in sua compagnia con le sue prime scarpe da danza. Mamma Belén vuole provare a trasmetterle questa passione? L'unica cosa certa al momento è che le due in versione ballerine sono letteralmente adorabili.

Leggi anche Luna Marì in Argentina: mamma Belén Rodriguez rivela il suo dolce soprannome

Belén e Luna con le scarpe da ballo coordinate