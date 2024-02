Belén Rodriguez, dalla danza classica al tango: la prima lezione in tacchi e leggings Belén Rodriguez si sta dedicando totalmente a se stessa dopo gli ultimi mesi difficili. Ha cominciato a praticare tango e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta riprendendo in mano la sua vita dopo gli ultimi mesi difficili e lo sta facendo mettendo se stessa al primo posto tra le sue priorità. La storia d'amore con Elio Lorenzoni sembra essere stata ormai archiviata, tanto da essere partita da sola sia per la Scozia che per Dubai. Anche il suo San Valentino non è stato "tradizionale": niente romantiche cene di coppia, ha trascorso la giornata con la piccola Luna Marì, approfittando di un dolcissimo video che l'ha vista protagonista per lanciare un messaggio d'amore e di stima verso se stessi. La sua più grande passione in questo periodo di grandi cambiamenti? La danza.

Belén Rodriguez a lezione di tango argentino

È ormai risaputo che Belén sia tornata a praticare danza classica, una delle sua più grandi passioni fin da bambina che però era stata costretta ad abbandonare una volta cresciuta a causa dei mille impegni lavorativi. Ha ripreso ad allenarsi quando è tornata dalla vacanza di fine anno in Argentina e da allora non ha mai smesso, anzi, ha portato anche Luna Marì in sala prove, facendole indossare le sue prime scarpette da ballo. Ora ha aggiunto una nuova stimolante attività in agenda: ha cominciato a prendere lezioni di tango argentino, una disciplina che la fa sentire ancora più legata alla sua terra natale.

Belén Rodriguez a lezione di tango

Il look di Belén per la prima lezione di tango

Al motto di "Tango eterno tanto", Belén ha condiviso sui social un video della sua prima lezione di tango e, a giudicare dal risultato, è tutt'altro che una dilettante. Movimenti fluidi, sensuali e precisi: la conduttrice sembra essere nata per danzare sulle note della musica argentina.

Le scarpe da tango di Belén

Cosa ha indossato per l'allenamento? Ha abbinato un paio di leggings aderenti in bordeaux a un maglioncino rosa tenue incrociato sul seno. Naturalmente non sono mancati i tacchi, essenziali in una disciplina come il tango. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sopra i pantaloni ha una sorta di "grembiule" in tinta che, come lei stessa ha spiegato, non è altro che la gonna per la danza classica.