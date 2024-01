Belén Rodriguez ricomincia a fare danza classica: la prima lezione in tenuta sportiva Belén Rodriguez è tornata a una delle sue più grandi passioni: la danza classica (che ha praticato per anni da bambina). Nelle ultime ore ha fatto la prima lezione privata, dando prova di essere elastica e talentuosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez sta prendendo lentamente la sua normale quotidianità dopo il lungo viaggio in Argentina organizzato con il resto della famiglia per dare il via al nuovo anno. Sebbene non sia ancora tornata a lavorare, si sta prendendo cura di se stessa tra trattamenti per capelli, allenamenti di pilates e dolci serate passate con i figli: in questo modo prova a lasciarsi definitivamente alle spalle il momento difficile vissuto in seguito alla drastica rottura con Stefano De Martino. Ora, sarà perché nella sua terra natale ha ritrovato alcuni teneri ricordi dell'infanzia o perché semplicemente intende darsi a ogni tipo di novità, ma la cosa certa è che proprio nelle ultime ore si è mostrata alle prese con una attività insolita: la danza classica.

Belén torna a danzare

In Argentina Belén aveva ritrovato il suo primo tutù da ballo e, complice anche il fatto che aveva sfoggiato anche nella quotidianità delle ballerine griffate che sembrano essere proprio "da danza", a partire da quel momento ha cominciato a sentire la necessità di tornare in sala ad allenarsi tra piroette, pliés e grand fouetté. Inizialmente si era limitata a chiedere ai fan se sarebbe dovuta tornare davvero a ballare, poi nelle ultime ore ha avuto il coraggio di trasformare il desiderio in realtà. Al motto di "Come promesso. Si ricomincia", si è lasciata immortalare alla sbarra alle prese con la prima lezione privata di danza classica, dando prova di non aver mai "perso lo smalto" in questo campo.

Belén Rodriguez torna a fare danza classica

La prima lezione di danza classica di Belén Rodriguez

La prima lezione di danza classica seguita da Belén è stata molto soft, un semplice allenamento alla sbarra fatto di piegamenti in avanti, pliés e arabesque, tutti passi base per rendere il corpo elastico e riscaldato in vista di una coreografia più strutturata. Al momento non ha ancora indossato tutù e punte, si è limitata a indossare un pratico outfit sportivo fatto di leggings aderenti e canotta coordinata, entrambi color vinaccia. Niente piedi nudi o scarpette da ballo, è rimasta in calzettoni grigi e ha lasciato i capelli sciolti. Presto la conduttrice si esibirà anche in tv? L'unica cosa certa al momento è che sembra essere portatissima e super talentuosa.

La prima lezione di danza