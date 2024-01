Perché Belén Rodriguez si è fotografata con i capelli avvolti nel cellophan Belén Rodriguez è tornata in Italia dopo una lunga vacanza in Argentina e ha pensato bene di dare il via a un percorso di cura dei capelli: ecco perché si è immortalata con la chioma avvolta nel cellophan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata alla normale quotidianità dopo il lungo viaggio in Argentina: nella sua terra natale ha ricordato i momenti più belli dell'infanzia e visitato la casa dell'adolescenza, il tutto senza rinunciare mai alla compagnia della famiglia e del fidanzato Elio Lorenzoni. La vacanza è arrivata dopo il periodo difficile che ha vissuto a causa della rottura con Stefano De Martino e, a giudicare dall'espressione serena che vanta nelle foto e nelle Stories social, l'ha letteralmente rigenerata. Lo scorso weekend lo ha trascorso da sola a casa, i due figli Santiago e Luna Marì erano con i rispettivi papà, e ha così avuto la possibilità di dedicarsi alle "coccole beauty".

Il selfie di Belén Rodriguez coi capelli avvolti nel cellophan

Durante la vacanza in Argentina Belén aveva dato spazio allo stile wild, soprattutto quando si parla di hairstyle. Se nei mesi scorsi aveva cambiato drasticamente look con extension e sfumature dorate, nella sua terra natale ha lasciato spazio alla chioma naturale, non esitando a immortalarsi con dei raccolti super spettinati. Complici sia il periodo difficile vissuto che lo stress a cui ha sottoposto a lungo i suoi capelli, ora ha deciso di intraprendere un percorso "di cura" per farli ritornare sani e luminosi. Sui social si è mostrata in una davvero versione inedita che ha sorpreso i fan: in ascensore con uno chignon tirato avvolto in diversi strati di cellophan.

Belén con i capelli avvolti nel cellophan

Il trattamento per i capelli provato da Belén

Perché Belén ha fatto una cosa simile? Lo ha spiegato lei stessa nella didascalia che ha accompagnato il selfie in ascensore. Sotto la foto ha scritto: "Da oggi inizio a guarire i miei capelli danneggiati da agenti esterni e da me stessa. Ho ordinato un prodotto biologico che arriverà tra qualche giorno dal Sudamerica (dicono sia miracoloso e vi farò sapere e vedere se si riprendono oppure no". Insomma, la conduttrice ha deciso di tornare a prendersi cura di se stessa dopo il periodo difficile e lo ha fatto a partire dai capelli, cominciandoli ad avvolgerli probabilmente in una maschera ristrutturante: una volta terminato il trattamento alla chioma penserà anche a un possibile ritorno in tv?