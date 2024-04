Belén Rodriguez cambia taglio di capelli: lancia il pixie cut per la primavera 2024

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ci ha abituati a cambiamenti repentini. Solo qualche settimane fa aveva postato una serie di scatti sui social dove esibiva un caschetto con frangia che ha fatto impazzire i suoi fan. Pochi giorni dopo, la stessa showgirl è tornata a sfoggiare la sua lunga chioma castana. Mentre si rincorrono voci su un suo possibile nuovo progetto, probabilmente nel settore del makeup, nelle ultime ore Rodriguez ha colpito tutti condividendo delle fotografie dove si mostra un nuovo taglio corto irriverente e super glamour, perfetto per la primavera 2024.

Belén Rodriguez con un taglio corto

Il nuovo hairlook di Belén Rodriguez

"Dio se era tutta matta. Ogni giorno era una donna diversa. Una volta intraprendente, l’altra impacciata.

Una volta esuberante, l’altra timida. Insicura e decisa. Dolce e arrogante. Era mille donne lei, ma il profumo era sempre lo stesso": con questa poesia di Charles Bukowski, Belén Rodriguez si racconta in poche righe e restituendo la figura di una donna complessa e sfaccettata. Questa descrizione è stata scelta come didascalia per un post in bianco e nero dove la showgirl con uno sguardo severo sfoggia il nuovo taglio di capelli.

Belén Rodriguez con un pixie cut

Perfettamente in linea con le tendenze della Primavera/Estate 2024 in fatto di capelli, Belén Rodriguez sceglie un taglio fresco, un pixie cut dinamico e spigoloso. Il taglio corto è l'ideale per completare un look mannish che la showgirl completa con un tailleur nero minimal ma sempre elegante.

Il nuovo taglio di Belén

Anche il colore di questo pixie cut è ideale per la stagione primaverile: si tratta di un glossy espresso: una tonalità di castano così caldo e pieno che ricorda la nuances del caffé espresso o americano. Probabilmente si tratta soltanto di una parrucca, ma, se Belén Rodriguez dovesse decidere di darci un taglio, i suoi fan sembrano aver apprezzato la scelta di un cambio radicale di hairstyle.

Belén Rodriguez con look mannish