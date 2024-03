video suggerito

Tendenze capelli primavera/estate 2024: i tagli alla moda e i colori in trend Il trend della primavera/estate 2024 elegge ad assolute protagoniste le chiome voluminose. Il colore must è la tonalità pesca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le nuove tendenze capelli per la primavera/estate 2024 vedono il ritorno dei capelli naturali, in primis chiome leonine molto voluminose. Dalle lisce alle ricce, per tutte il trend prevede acconciature che non passano inosservate, effetto messy e senza eccessiva messa in piega. Banditi la piastra e l'effetto bagnato, a vantaggio della massima naturalezza. Dopo l'inverno all'insegna dei capelli lunghi, la bella stagione porta con sé anche voglia di novità e freschezza: la tendenza è il taglio midi che accontenta tutti e valorizza tutti i visi. È il preferito dalle celebrities, che quando arrivala primavera cominciano a optare per l'intramontabile long bob. Lo hanno fatto, dicendo addio ai capelli lunghi: Arisa (con caschetto asimmetrico), Penelope Cruz (con caschetto super sofisticato), Federica Nargi (che ha fatto un drastico cambio hair style). Il colore più alla moda è il peach, perfetto soprattutto se si vuole osare con qualcosa di davvero originale.

Il colore di capelli di tendenza è il peach

La primavera è un esplosione di colori tenui e nuance pastello e prendendo ispirazione dalla frutta e dai fiori, anche le teste si tingono di tonalità più chiare. Il trend di questa stagione è il rosa pesca e arriva dritto dal Pantone 2024 che si chiama Peach Fuzz. È un colore delicato e tenue, che dall'aranciato sfuma verso il rosa. Regala alle chiome un aspetto fresco e sbarazzino, luminosissimo, perfetto soprattutto per le pelli chiare.

Instagram @wellaprofessionalsuki

Il trend per la primavera estate è il taglio midi

Dopo l'inverno, molti amano accogliere la primavera all'insegna del cambio look. Ci sono i fan delle trasformazioni drastiche, c'è chi preferisce non allontanarsi troppo dall'abituale hair look. Il taglio midi è perfetto per restare nella propria zona di comfort: un taglio che dà un tocco nuovo alla capigliatura, ma senza stravolgerla del tutto. Caschetto, long bob, mullet, carré: le possibilità sono tante.

Leggi anche Nuovo colore di capelli per Aurora Ramazzotti: per la primavera 2024 sceglie il nero corvino

Instagram @compagniadellabellezza

I tagli medi hanno il vantaggio di non aver bisogno di particolari accortezze, ci si può sbizzarrire e si può giocare a seconda delle occasioni, a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Con o senza frangia, con scalature, sfilati, con le punte sollevate, lisci o ricci: c'è l'imbarazzo della scelta e ciascuna può scegliere il taglio midi perfetto, adattandolo anche alla forma del viso. I tagli di media lunghezza tendono ad allungare e ammorbidire leggermente i visi tondi, sono perfetti per i visi a diamante, la frangetta aiuta ad addolcire i visi ovali.

Zendaya, Oscar 2024

I capelli voluminosi e naturali sono il nuovo trend

Non c'è spazio per la timidezza: la primavera/estate 2024 vuole chiome pronte a esplodere. Che si tratti di capelli lisci, mossi o ricci, la tendenza è non eccedere con la messa in piega, lasciarli più naturali possibile. Questo è un vantaggio soprattutto per chi ha i capelli ricci e mossi, che prediligono appunto acconciature da leonessa, super voluminose. I prodotti perfetti in questo senso sono gli spray volumizzanti o le polveri che aiutano a sollevare le radici, per un effetto davvero amplificato. Se la parola d'ordine è volume, vuol dire che torna di moda anche la cotonatura anni Ottanta: l'effetto deve essere XXL, uno styling di carattere.

Emily Ratajkowski

Il ritorno della frangia a tendina

La frangia non passa mai di moda. C'è chi la ama, c'è chi la odia, ma è la grande protagonista di stagione in stagione, nelle sue diverse varianti. Il modello della primavera/estate 2024, destinato ad andare per la maggiore sulle teste, è quello a tendina. La frangia a tendina è quella che riproduce una sorta di effetto cornice, attorno al viso. Il volto, infatti, viene appunto incorniciato dalle ciocche, aperte sulla fronte proprio come fossero una tenda. La frangia a tendina è più corta al centro e più lunga all'esterno.

Instagram @toniandguyitalia

Il mini bob è il taglio di capelli per la P/E 2024

Per chi ha voglia di un taglio di capelli davvero audace per cominciare la primavera all'insegna della novità, l'opzione perfetta è il bob in versione mini. Il caschetto classico diventa ancora più micro, perché arriva all'altezza delle orecchie e del naso, lasciando completamente scoperta la nuca.Il fatto che sia un taglio così corto, lo rende perfetto per tante interpretazioni e personalizzazioni, così da farlo proprio e adattarlo davvero alla propria personalità: giochi di schiariture, onde morbide, effetto disordinato, radici sollevate. Insomma il dinamismo è assicurato.