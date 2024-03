Penelope Cruz da Chanel rivoluziona il look: il caschetto liscio è la tendenza per la primavera 2024 Nuovo hair look per Penelope Cruz, che ha di nuovo schiarito i capelli e ha puntato su un caschetto liscissimo effetto seta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Penelope Cruz

Non poteva mancare Penelope Cruz alla sfilata di Chanel. Era presente anche Charlotte Casiraghi. La Maison ha sfilato alla Parigi Fashion Week presentando la collezione Autunno/Inverno 2024-25. L'attrice è ospite fissa agli show della Casa di moda, con cui vanta un'amicizia di vecchia data: è sempre presente agli eventi più importanti e ne indossa spesso le creazioni. Stavolta, al suo arrivo, ha stupito tutti con un nuovo hair look che certamente farà tendenza.

Il look di Penelope Cruz da Chanel

La storia di Chanel e Penelope Cruz è cominciata quando Karl Lagerfeld la scelse come ambasciatrice del brand, diventando testimonial della campagna pubblicitaria per la collezione Cruise 2018/19. Ha anche sfilato in passerella per la Maison, in un'occasione importantissima della Paris Fashion Week: l'ultima sfilata firmata da Karl Lagerfeld, a marzo 2019. Più di recente (aprile 2023) l'attrice ha fatto parte della campagna J12 It's All About Seconds assieme a Margot Robbie, Ali Mac-Graw e Zhou Xun. Sui red carpet è solita sfoggiare le eleganti e sofisticate creazioni della Casa di moda francese che rappresenta: a Venezia 2021 (con la gonna tutù argentata), al Tribeca Film Festival (con un vestito monospalla scintillante), al Met Gala 2024 (col velo sulla testa in versione sposa), alla premiere del film L'immensità (col fiocco tra i capelli).

Stavolta la scelta è caduta su un completo nero di pelle composto da giacca e gonna a matita, abbinato a camicetta bianca bon-ton con colletto e polsini in pizzo, caldo maglioncino giallo e cintura in vita con dettaglio floreale sulla chiusura. Ha completato il look con un paio di sandali scuri e un'inconfondibile borsa di Chanel. Chic come sempre, l'attrice ha anche sfoggiato una nuova acconciatura in vista della primavera.

Penelope Cruz col caschetto

L'attrice un po' di tempo fa ha detto addio alla chioma lunga, a vantaggio di un trendy caschetto. Il long bob è l'acconciatura del momento, amatissima e copiatissima, faciuole da declinare in modi diversi: con o senza frangia, effetto silk o con chioma leonina, con ciuffo, scalato, asimmetrico. In passato, l'attrice preferiva l'effetto extra volume alle radici, come le dive del passato. Alla sfilata di Chanel, invece, ha cambiato stile con un caschetto dritto, in una nuance più chiara del solito. In vista della primavera, questa è l'idea perfetta per chi vuole dare nuova luce all'hairstyle allineandosi alle tendenze più in voga.