Abiti da sposa di tendenza per il 2024-2025: i vestiti più belli dalle passerelle Haute Couture Sontuosi abiti con decori floreali tridimensionali o completi minimal con blazer e pantaloni, tubini senza spalline e modelli ricoperti di cristalli e decori gioiello, ecco tutte le tendenze sposa per il 2024-2025 dalle passerelle dell’Haute Couture di Parigi e i modelli più belli e originali a cui ispirarsi per il proprio matrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Giambattista Valli

Si è conclusa da poco la Settimana dell'Alta Moda di Parigi, dove hanno sfilato in passerella le collezione Haute Couture per l'Autunno/Inverno 2024-2025 delle Maison che creano abiti sartoriali e unici, da Dior ad Armani Privé, da Elie Saab a Zuhair Murad, fino a Chanel e Giambattista Valli. Nella maggior parte delle sfilate Couture gli stilisti inseriscono un abito da sposa che per tradizione chiude lo show, mentre sono in tanti che ormai propongono in collezione abiti bianchi o preziosi che possono essere adatti per il matrimonio.

Le sfilate Couture di Parigi sono dunque il luogo a cui guardare per prendere ispirazione per il proprio abito da sposa. Quali sono i vestiti da sposa di tendenza per il 2024-2025? Quali modelli scegliere e su quali decori puntare? Dagli abiti da sposa preziosi, decorati con cristalli o con fiori tridimensionali, fino ai modelli più semplici ed essenziali, come i tubini strapless senza spalline e i tailleur con blazer e pantaloni, passando per varianti più particolari di abiti con il cappuccio o dallo scollo a cuore, ecco tutti i look da sposa per la prossima stagione.

Il tubino da sposa con corpetto strappless

Tamara Ralph

Giorgio Armani Privé

Alexis Mabille

Tailleur da matrimonio: la sposa con giacca e pantaloni

Dior

Zuhair Murad

Chanel

Thom Browne

Il vestito da sposa con il cappuccio

Dior

Georges Chakra

Stephane Rolland

L'abito da sposa con scollo a cuore

Tony Ward

Giorgio ArmanI Privé

Georges Hobeika

I vestiti da sposa con decori floreali tridimensionali

Giambattista Valli

Georges Hobeika

Yanina Couture

Gli abiti da sposa preziosi con cristalli

Elie Saab

Tony Ward

Dior

Tamara Ralph