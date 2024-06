Perché Kylie Jenner e le modelle di Schiaparelli hanno messo un velo trasparente in testa

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner in Schiaparelli

Parigi sarà il centro del mondo della moda questa settimana. Nella capitale francese è in corso la Haute Couture Week, dedicata alle collezioni d'Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2024-25. Nella prima giornata, l'apertura della kermesse è stata affidata a Christian Dior, Thom Browne, Giambattista Valli, Schiaparelli. La Maison guidata da Daniel Rosberry ha sfilato nel salone sotterraneo dell'Hotel Salomon de Rothschild, mostrando al mondo le sue creazioni. Erano presenti Valentina Ferragni (vestita d'oro), Doja Cat, Kelly Rutherford, Anitta. Kylie Jenner è volata nella città per lo show: è una vecchia amica della Maison, ospite speciale a ogni sfilata. L'anno scorso ha partecipato sfoggiando un abito su cui spiccava una testa di leone. Era uno dei look portati in passerella. In una seconda occasione è stata la volta del vestito di cristalli in stile Marilyn Monroe.

Schiaparelli presenta "La Fenice"

Rinascita, mistero: sono queste le parole chiave della sfilata "La Fenice". Daniel Roseberry ha reso omaggio alla visione di Elsa Schiaparelli, al suo continuo mescolare arte, moda e vita, alla sua capacità di trasformare e creare oltre ogni convenzione, affidandosi solo al valore della libertà. Per questo, lo stilista ha pensato a una serie di capi spalla "alati". Il riferimento qui è doppio: non solo alla stola di piume indossata da Elsa Schiaparelli all'inaugurazione del ristorante Ambassadeurs, ma anche grande ballerina Anna Pavlova.

Kylie Jenner in Schiaparelli

Non solo era nota per l'interpretazione ne "Il cigno dei cigni", ma era anche esteticamente molto somigliante alla stilista: venivano spesso confuse, scambiate l'una per l'altra. Ma a differenza del cigno della Pavlova, un cigno morente, Elsa Schiaparelli era una Fenice pronta a rinascere costantemente dalle proprie ceneri. Non la scalfivano le critiche, non si piegava alle convenzioni, sempre capace di rinnovare se stessa e la sua moda. Daniel Roseberry ha scritto, a proposito di La Fenice:

Ogni abito, ogni bustino, ogni scarpa, ogni pezzo di piuma di velluto piegato, o tripla punta di organza, cerca di catturare lo sguardo e trattenerlo. Anche il disegno più ampio ha lo scopo di catturare ma anche, in una certa misura, di mistificare, di mantenere i suoi segreti.

Kylie Jenner in Schiaparelli

Il significato del look di Kylie Jenner

La fondatrice di Kylie Cosmetics ha preso parte alla sfilata indossando un look custom, realizzato appositamente per lei, un abito strapless con body-corsetto steccato interamente tempestato di cristalli scintillanti, con coprispalle rosa cipria coordinato. Ha aggiunto un elemento insolito, un velo trasparente che le avvolgeva tutta la testa e i capelli (raccolti in uno chignon) in modo drammatico. Era lo stesso copricapo diafano sfoggiato dalle modelle in passerella, che ne nascondeva il volto, leggero come il movimento leggero delle ali piumate di un uccello, leggero come il tutù di una ballerina.

Kylie Jenner in Schiaparelli

Questo accessorio rientra perfettamente nell'alone di mistero che Daniel Rosberry voleva richiamare. Lo stesso buco della serratura, icona della Maison, ancora oggi riprodotta sui capi di tutte le collezioni, serve a evocare lo stesso concetto. La misteriosa e mitologica figura della Fenice presenta un'idea di donna in trasformazione, capace di reinventarsi continuamente attraverso la moda, proprio come voleva Elsa Schiaparelli; è una donna che mostra e cela, che costrurisce e demolisce, ma sempre risorge.