Valentina Ferragni vestita d’oro: alla sfilata di Schiaparelli accessori da 9 mila euro

A cura di Giusy Dente

Fino all'anno scorso, alle sfilate di Parigi le sorelle Ferragni erano solite partecipare insieme. Ora le cose sono molto diverse. Chiara Ferragni ha disertato tutte le recenti Fashion Week, tutte quelle successive al caso Balocco e sicuramente non prenderà parte agli show dell'Alta Moda (in programma dal 24 al 27 giugno). Dopo la breve vacanza in Sicilia, in occasione del matrimonio di Diletta Leotta, è rientrata a Milano. Valentina Ferragni, invece, è partita alla volta della capitale francese. È stata invitata da una delle sue Maison del cuore, per assistere alla sfilata della collezione Haute Couture.

La sfilata di Schiaparelli dedicata alla rinascita

A Parigi è in corso la Haute Couture Week, una settimana dedicata alle sfilate con cui le Maison presentano le collezioni dell'Alta Moda per la stagione Autunno/Inverno 2024-25. La giornata del debutto ha visto protagonisti grandi nomi tra cui Christian Dior, Thom Browne, Giambattista Valli, ma ad aprire le danze è stata Schiaparelli, nel salone sotterraneo dell'Hotel Salomon de Rothschild, con le creazioni immaginate da Daniel Rosberry.

La Casa di Moda ha scelto il tema della rinascita e parallelamente ha reso omaggio a Elsa Schiaparelli portando in passerella una stola di piume, riferimento a quella che indossò per l’inaugurazione del ristorante Ambassadeurs, che a sua volta era stata creata in ricordo di Anna Pavlova, famosa per la sua interpretazione de Il lago dei Cigni di Tchajkovski. La stilista e la ballerina si somigliavano esteticamente, venivano spesso scambiate l'una per l'altra.

Il look di Valentina Ferragni

Tantissime celebrity hanno preso parte all'attesissima sfilata di Schiaparelli. Erano presenti Kylie Jenner, Doja Cat, l’attrice Kelly Rutherford, Anitta. Valentina Ferragni è ospite fissa: c'era anche a gennaio, in occasione della Paris Fashion Week, quando ha stupito tutti con i capelli castani. Stavolta l'influencer ha scelto un look chic e sofisticato, in toni neutri, con abito impreziosito da dettaglio gioiello al collo e cappottino coordinato.

Iconici e inconfondibili gli accessori, decorati con i simboli cari alla Maison, che si ripetono di collezione in collezione. L'imprenditrice ha sfoggiato l'inconfondibile Face Bag, una borsa decorata con caratteristici gioielli anatomici in smalto e ottone dorato martellato, che danno vita a un volto trompe l'oeil. Costa 6900 euro. Elementi anatomici anche sulla cintura, con occhi surrealisti: costa 2150 euro. Capelli effetto bagnato per l'imprenditrice, che subito dopo lo show di Schiaparelli si è spostata alla sfilata di Georges Hobeika.