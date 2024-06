Gli abiti di Chiara Ferragni al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius tra scollature e trasparenze

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni è stata una degli ospiti vip invitati al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. L'influencer, molto amica della sposa, sfoggiato un abito che lasciava la schiena nuda in occasione del white party che ha preceduto le nozze. Prima del grande sì, le celebrities si sono concesse una giornata di mare nelle meravigliose acque che bagnano le isole di Lipari e Vulcano, le due location della festa. Nelle storie Ferragni ha condiviso i momenti trascorsi in barca con Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, sfoggiando un bikini rosa. Per la sera del matrimonio, invece, l'imprenditrice digitale era raggiante indossando due abiti uno verde smeraldo e l'altro blu polvere, entrambi con effetti trasparenti, uno per la cerimonia di nozze e l'altro per il ricevimento.

L'abito per il matrimonio di Diletta Leotta di Chiara Ferragni

Per la cerimonia di nozze, Chiara Ferragni ha sfoggiato un abito firmato Celia Kritharioti, brande dell'omonima designer greca, che fa parte della collezione Primavera 2024 Haute Couture. Si tratta di un vestito verde a rete dalla tonalità chiarissima con un profondo scollo a V e un drappeggio all'altezza del bacino: la texture del vestito creava un effetto trasparente perfetto per gli eventi in estate. Inoltre, la tonalità dell'abito si abbinava sia all'ombretto che agli occhi di Chiara Ferragni.

Per l'occasione Ferragni aveva raccolto i capelli in uno chignon scomposto dal quale erano stati lasciati liberi due ciuffi che cadevano sul volto. Questa acconciatura, insieme agli orecchini di diamanti, evidenziava lo scollo dell'abito e la sua silhouette silhouette.

L'abito azzurro polvere per il ricevimento

Cambio d'abito per Chiara Ferragni per il ricevimento che si è tenuto nella splendida isola di Vulcano, in un resort riservato per le centinaia di invitati. Per la cena, organizzata in splendidi tavoli a bordo piscina, e il party che è andato avanti fino a tarda notte, l'influencer ha optato per un vestito a maniche lunghe. Come l'abito scelto per le nozze, anche questo era caratterizzato da un effetto trasparente. Si tratta del modello Kirsten di SCILé, un marchio sostenibile e 100% Made in Italy: il modello, realizzato in cupro – un tipo di seta vegetale e sempre più usata dai brand che vogliono scegliere tessuti green -, incrocia le tonalità polverose del grigio e dell'azzurro. Il vestito viene venduto sul sito del brand a 400 euro.

Le maniche lunghe e scampanate rendono moderno l'abito dalla silhouette tradizionale a sirena. A smorzare le trasparenze una fascia all'altezza del bacino che si lega con un nodo che scende fino ai piedi, creando un drappeggio sui fianchi, e un'altra fascia che copre i seni, rendendo il look adatto anche a un matrimonio. Mentre si scatenava sulla pista da ballo con Diletta Leotta, Elodie ed Elisabetta Canalis, si è potuta notare anche l'ampia scollatura sulla schiena del look.

Chiara Ferragni in SCILé