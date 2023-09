Kylie Jenner vestita di cristalli come Marilyn Monroe (e un misterioso taglio a forma di serratura) Kylie Jenner è stata ospite di Schiaparelli, che ha sfilato alla Paris Fashion Week. Ha stupito con un look glamour e scintillante.

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner in Schiaparelli

La Paris Fashion Week è entrata nel vivo e continuerà ad attirare celebrity, modelle e influencer nella capitale francese fino al 3 ottobre. Lo show di Schiaparelli, che giovedì sera ha portato in passerella la collezione Primavera/Estate 2024, era uno dei più attesi. Tra gli ospiti che hanno assistito allo show presso l'ambasciata italiana in rue de Varenne, c'erano Jared Leto, Michelle Yeoh, Rosalia, Achille Lauro. Presente anche Kylie Jenner, pronta a dare sostegno alla sorella Kendall, che ha sfilato per la Maison diretta da Daniel Roseberry. L'imprenditrice ha catalizzato l'attenzione con un abito fatto di luce.

Kylie Jenner e Schiaparelli, una lunga storia d'amore

Per Kylie Jenner non è la prima volta nel front row di una sfilata della Maison francese, di cui ha già indossato le creazioni sofisticate e inconfondibili. A inizio anno, quando Schiaparelli ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023, ha stupito i presenti con una testa di leone sull'abito. Ed era presente anche alla Settimana della Moda parigina di settembre 2022, quando invece ha puntato su un abito aderente in velluto blu con una profonda scollatura, ovviamente firmato dalla Casa di moda, così come i gioielli, tutti della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022. Stavolta, invece, l'influencer ha optato per un vero e proprio "effetto wow": si è presentata alla serata con un outfit scintillante e glamour da vera diva.

Kylie Jenner in Schiaparelli

Il look di Kylie Jenner

Kylie Jenner per l'occasione ha scelto un abito color crema aderente e fasciante interamente tempestato di cristalli, con ampia scollatura all'americana, schiena nuda e un taglio sotto al seno, a forma di buco della serratura. È una creazione personalizzata, realizzata per lei, che incsrna lo spirito della vecchia Hollywood delle grandi dive. La fondatrice di Kylie Cosmetics ha completato lo sfarzoso look con un paio di scarpe nude tipiche della Casa di moda, perfettamente riconoscibili dalla punta anatomica, con le dita in rilievo. Del brand francese anche i gioielli: un paio di orecchini pendenti d'oro oversize.

I fan hanno paragonato l'abito Schiaparelli di Kylie Jenner al tanto discusso vestito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian, un passo falso secondo molti. Oltre ad essersi sottoposta a una rigidissima dieta per poterlo sfoggiare, l'imprenditrice pare lo abbia comunque rovinato nella parte posteriore. "Kylie avrebbe dovuto indossare l'abito di Marilyn Monroe al Met Gala" si legge tra i commenti sui social, oppure "Questo è più Marilyn di quanto Kim potrebbe mai fare".

Il significato della serratura

Ogni Casa di moda ha i suoi simboli ricorrenti, le sue icone intramontabili, dei codici stilistici che la rendono riconoscibile e inconfondibile. Nel tempo, i tratti caratteristici di Schiaparelli sono sempre state le forme anatomiche riportate su abbigliamento e accessori. Sono tra gli elementi preferiti di Chiara Ferragni, che ha spesso indossato capi con il seno in rilievo. Ma anche la serratura è un a forma cara alla Maison, perché evoca il mistero, ciò che non si conosce e potrebbe essere svelato: invita a guardare meglio e oltre per scoprire cosa c'è nascosto.