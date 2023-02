Chiara Ferragni ‘anticipa’ i look di Sanremo: il minidress ha le coppe dorate sul seno Chiara Ferragni si sta preparando per il suo ruolo da co-conduttrice al Festival di Sanremo e ha mostrato ai fan un look dorato di Schiaparelli, con calze a rete e guanti trasparenti.

Chiara Ferragni si sta preparando al suo ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023: ha ammesso di essere molto emozionata (e anche un po' spaventata) dalla sfida che ha di fronte e ha ringraziato tutti i fan per il supporto che le stanno dimostrando. Nel frattempo ha regalato una piccola anticipazione degli abiti che indosserà sul palco dell'Ariston, posando con un minidress "anatomico" firmato Schiaparelli.

Chiara Ferragni indosserà Schiaparelli a Sanremo

L'imprenditrice digitale ha annunciato i fan di aver scelto Dior e Schiaparelli per le due serate sul palco dell'Ariston, brand con cui ha una collaborazione di lunghissima data. Il toto-abiti è già iniziato (e noi ci siamo divertiti a immaginarla in abiti d'Alta Moda da sogno) ma un indizio in più arriva dalla stessa influencer, che su Instagram ha condiviso alcune foto in cui indossa un minidress Schiaparelli nero con le ormai celebre coppe dorate sul seno. Chiara Ferragni ha completato il look con calze a rete e sandali dorati, en pendant con gli orecchini. Il tocco da diva? I guanti trasparenti alti fino al gomito.

Chiara Ferragni indossa Schiaparelli

Chi cura lo styling di Chiara Ferragni

La foto è probabilmente stata scattata sul set del servizio fotografico ufficiale, diverse settimane fa: sullo sfondo si vedono gli iconici stivali con maxi plateau di Schiaparelli e una rella con i diversi cambi d'abito. Per gli abiti delle serate vige il massimo riserbo e bisognerà aspettare la fatidica scalinata. Fino a questo momento Chiara Ferragni ha sempre dichiarato di scegliere i propri abiti da sola, senza l'aiuto di uno stylist: durante la Fashion Week però ha iniziato a taggare Fabio Maria D'Amato come suo stylist. Il suo braccio destro e amico di lunga data ha curato anche questo look: sarà lui a vestirla per il grande debutto sanremese?