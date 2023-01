I look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: i possibili abiti d’Alta Moda che indosserà al Festival Come si vestirà Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston? Gli abiti che potrebbe scegliere l’imprenditrice digitale direttamente dalle sfilate Haute Couture di Parigi.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni in Dior

Il Festival di Sanremo 2023 è alle porte: oltre che per la musica, come ogni anno, c'è grande curiosità per i look di concorrenti, ospiti e co-conduttrici. Chiara Ferragni, che affiancherà Amadeus la prima e l'ultima serata, ha già annunciato i brand che la vestiranno: le Maison Dior e le Schiaparelli. Sulla base del suo stile e delle ultime sfilate, proviamo a fare un pronostico sugli abiti che potrebbe indossare (e quelli in cui ci piacerebbe vederla) sul palco dell'Ariston.

I possibili abiti di Dior di Chiara Ferragni

Sappiamo che Chiara Ferragni è stata a Parigi per i fitting degli abiti di Sanremo e che è legata a Maria Grazia Chiuri da una lunga amicizia: è stata la stilista di Dior infatti a disegnare gli abiti da sposa dell'imprenditrice per il matrimonio con Fedez. Con ogni probabilità, quindi, Chiara Ferragni indosserà creazioni custom made, cioé create appositamente per lei. Le silhouette però potrebbero essere quelle dell'ultima sfilata Haute Couture di Dior, magari simile all'abito bustier con ricami scintillanti.

Dior Haute Couture Primavera/Estate 2023

I corsetti sono una delle tendenze più forti del 2023 ed è possibile che anche l'abito di Chiara Ferragni a Sanremo sia modellato su un bustier. L'ultima sfilata di Dior, ispirata a Josephine Baker, propone un'eleganza retrò e sofisticata fatta di linee semplici e ricami preziosi. Colore? Nero, ovviamente!

Leggi anche Fedez sceglie gli abiti per Sanremo con Chiara Ferragni: al Festival vestirà Versace

Dior Haute Couture Primavera/Estate 2023

Tra i vari cambi d'abito della serata Chiara Ferragni potrebbe osare con uno dei suoi amati nude look, magari lasciando la lingerie a vista: l'ispirazione è il completo anni Venti con le frange apparso in passerella, completato da sandali in velluto con plateau.

Dior Haute Couture

Chiara Ferragni, i look Schiaparelli per Sanremo

La nostra scommessa è che l'eleganza di Dior accompagnerà Chiara per la prima serata, mentre il surrealismo di Schiaparelli venga lasciato per la serata finale. L'imprenditrice digitale potrebbe scegliere uno degli abiti strutturati disegnati da Daniel Roseberry nella sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2023, come il blazer con perline di legno abbinato alla tuta total black: è molto probabile, infatti, che almeno uno dei look sia con i pantaloni.

Schiaparelli Haute Couture Primavera/Estate 2023

Il palco di Sanremo è il posto giusto per osare un look da diva, come il minidress con i fiocchi completato da una stola gigante, a mo' di mantello.

Schiaparelli Haute Couture

La casa di moda Schiaparelli ha una lunga storia che si intreccia con il surrealismo e il dadaismo: le creazioni di Daniel Roseberry sono ricche di dettagli ‘anatomici' e Chiara Ferragni ha spesso sfoggiato maglioni con i seni dorati applicati o stivali con le dita dei piedi. La scelta più probabile? Lo spettacolare abito mosaico con le conchiglie sui seni.

Schiaparelli Haute Couture

I nude look, la tendenza che ha conquistato i red carpet, non sono ancora arrivati sul palco di Sanremo: Chiara Ferragni potrebbe rompere il tabù con un abito rete di Schiaparelli che dà l'illusione di una notte stellata. Qualunque sia la scelta, sappiamo già che scriverà un nuovo capitolo nella storia dello stile di Sanremo!