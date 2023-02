Chiara Ferragni a Sanremo 2023: per il monologo indosserà un abito con i nomi degli haters ricamati Cosa indosserà Chiara Ferragni durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023? Probabilmente su uno dei suoi abiti ha fatto ricamare i nomi degli haters, ribellandosi così alla violenza sui social.

Chiara Ferragni è la più attesa della prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, dove ricoprirà per la prima volta i panni di presentatrice. È arrivata in Liguria lo scorso weekend e da allora ha documentato tutti i dettagli dell'esperienza sui social, dagli shooting agli accessori portafortuna. Oggi per lei è un gran giorno: tra poche ore debutterà sul palco dell'Ariston. Cosa indosserà? Visto che questa mattina in conferenza stampa ha sfoggiato un look Dior, potrebbe ancora una volta affidarsi alla Maison guidata dalla stilista e amica Maria Grazia Chiuri: ecco tutto quello che sappiamo sui suoi abiti.

Chi vestirà Chiara Ferragni durante la prima serata

Come la stessa Chiara Ferragni ha spiegato in conferenza stampa, è dallo scorso giugno che, in collaborazione col fidato stylist Fabio Maria D'Amato, sta preparando i suoi abiti per Sanremo. Solo qualche settimana fa, però, ha rivelato quali sono le due Maison con cui ha collaborato per la prima e per l'ultima serata dell'evento. Si tratta di Dior e Schiaparelli, griffe con cui condivide un rapporto speciale. Per il debutto dovrebbe affidarsi a Dior come ha lasciato intendere da piccoli "indizi" nascosti nelle sue recenti apparizioni pubbliche. Innanzitutto questa mattina ha sfoggiato un completo realizzato da Maria Grazia Chiuri. Come se non bastasse, in occasione del monologo dovrebbe puntare su qualcosa di "simbolico".

Chiara Ferragni in Dior alla conferenza stampa

L'abito di Chiara Ferragni "dedicato" agli haters

Questa sera Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston reciterà un monologo in cui racconterà della sua vita e della sua carriera, soffermandosi soprattutto sulle critiche e sull'odio che le è stato spesso rivolto dagli haters sui social. Stando a quanto rivelato da Sandro Pirrotta, ospite a Citofonare Rai2, l'imprenditrice non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile e avrebbe fatto ricamare i nomi degli haters sul vestito che indosserà durante quel momento toccante. Il dettaglio confermerebbe la scelta della Maison Dior, visto che anche nel giorno del matrimonio (quando a vestirla era stata ancora la Chiuri) aveva fatto personalizzare l'abito da sposa con parole e frasi per lei significative.