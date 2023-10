Achille Lauro è il nuovo divo di Parigi: alle sfilate tra look dark e completi gessati Achille Lauro è volato a Parigi per la Fashion Week e ha dimostrato di non avere nulla da invidiare ai divi internazionali: ecco i look originali e chic che ha sfoggiato nei front-row.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2024 ed è stata ricca di novità e sorprese. Al di là delle sfilate delle Maison più famose al mondo, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati anche i numerosi ospiti seduti tra le prime file del front-row, dalle rappresentanti della famiglia Kardashian Kim e Kris Jenner alla piccola Harper Beckham. Tra i numerosi divi internazionali c'era anche l'italianissimo Achille Lauro, che col suo stile chic, originale e trendy ha dimostrato per l'ennesima volta di essere il re del glamour: ecco cosa ha indossato per seguire gli show di Schiaparelli e Maison Margiela.

Achille Lauro alla sfilata di Schiaparelli

Dopo aver preso parte alla Milano Fashion Week, partecipando alle sfilate di Diesel e Moncler, Achille Lauro è volato a Parigi per una nuova Settimana della Moda e lo ha fatto senza rinunciare allo stile originale e chic che da sempre lo contraddistingue. Qualche giorno fa era tra gli ospiti della sfilata di Schiaparelli, dove ha stupito tutti con un completo gessato abbinato a una canotta total black e a un cappottino portato poggiato sulle spalle. Nel look "da front-row" non sono mancati gli accessori a tema, ovvero i gioielli-scultura dalle forme anatomiche diventati ormai il simbolo della Maison francese, dalla collana a catena col maxi pendente a forma di orecchio alla spilla total gold agganciata all'occhiello del soprabito.

Achille Lauro da Schiaparelli

Il look dark di Achille Lauro

Ieri sera, invece, Achille Lauro ha fatto la sua apparizione allo show di Maison Margiela, in occasione del quale ha preferito uno stile minimal e sobrio. Ha infatti puntato sul total black con pantaloni classici e camicia coordinata (portata sbottonata sul petto, così da rivelare i tatuaggi), il tutto abbinato a una giacca di pelle doppiopetto tenuta poggiata sulle spalle. Il cantante ha aggiunto un ulteriore tocco dark con degli occhiali da sole scuri e non ha rinunciato ai tacchi con un paio di stivaletti neri dall'effetto coccodrillo. Insomma, Lauro ha dato l'ennesima prova di non avere nulla da invidiare ai divi internazionali e va fiero di essere un'icona fashion Made in Italy.

Leggi anche Zimmermann collezione Primavera/Estate 2024