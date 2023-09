Kim Kardashian e Kris Jenner con i look gemelli: abiti uguali (e gioielli milionari) alle sfilate di Parigi Kim Kardashian e sua madre Kris Jenner hanno partecipato alla sfilata di Victoria Beckham durante la Paris Fashion Week indossando lo stesso slip dress abbinato gioielli dal valore esorbitante.

Dopo le sfilate Primavera/Estate 2024 di Milano il popolo della moda è volato a Parigi per assistere agli show delle maggiori Maison francesi, da Dior a Chanel, passando per Louis Vuitton e Isabel Marant. Come sempre alla Paris Fashion Week sono moltissime le star e le celebrities internazionali presenti nei front row delle sfilate. Alla sfilata di Dior c'erano Beatrice Borromeo di bianco vestita, accompagnata dal marito Pierre Casiraghi, e Jenna Ortega che, rispettand il mood del suo personaggio nella serie Netflix Mercoledì, ha sfoggiato un dark look, mentre allo show di Saint Laurent hanno spopolato Rocco e Lourdes Ciccone, i figli di Madonna, con look coordinati.

A rubare però le scene ai colleghi celebri ci hanno pensato le donne del clan Kardashian-Jenner, accorse a Parigi per assistere agli show della Fashion Week. Kylie Jenner ha fatto impazzire i fan con il suo look total red alla sfilata di Acne Studios, per poi catalizzare l'attenzione della folla e dei fotografi alla sfilata Primavera/Estate 2024 di Schiaparelli, dove è apparsa con un sensuale abito nude coperto di cristalli, simile all'iconico abito di Marilyn Monroe.

Dopo Kylie sono appare alle sfilate Kim Kardashian e sua madre Kris Jenner. Solitamente Kris e Kim arrivano alla Settimana della Moda Parigi per la sfilata di Balenciaga, ma questa volta hanno fatto visita all'amica Victoria Beckham, partecipando al suo show Primavera/Estate 2024, show dove erano presenti anche suo marito David Beckham e tutti i figli.

Per l'occasione Kim Kardashian e Kris Jenner hanno sfoggiato due sensuali look coordinati, con slip dress in seta. Madre e figlia seguono dunque il trend dell'anno indossando l‘abito lingerie più cool del 2023che, a giudicare dalle collezione Primavera/Estate 2024, spopolerà anche la prossima estate. Mamma Kris ha scelto il total black, mentre Kim ha puntato su un romantico rosa antico.

Per partecipare alla sfilata dell'amica Victoria Beckham, Kim Kardashian ha indossato un lungo abito in seta rosa dalla linea a sirena, stretto in vita e sui fianchi, più largo alla base della gonna che finisce in un mini strascico. L'abito è ovviamente firmato da Victoria Beckham e prevede spalline sottili e una profonda scollatura sul décolleté.

Per impreziosire l'abito dalle linee semplici ed essenziali Kardashian abbina un maxi collier della linea Ghirlanda Atelier di Pasquale Bruni, in oro bianco 18kt, pietre rosa di morganite che richiamano il colore dell'abito e con diamanti bianchi e grigi. Sul décolleté della star spunta anche un'altra collana di Pasquale Bruni della linea Ghirlanda, si tratta di una maxi croce in oro bianco ricoperta di diamanti, mentre al dito Kim indossa un maxi anello con morganite rosa e diamanti, firmato dallo stesso marchio di Alta gioielleria.

Kris Jenner opta per il total black, indossando anche lei uno slip dress in seta firmato di Victoria Beckham ma in versione nera, abbinato a uno capo spalla total black. La madre di Kim Kardashian illumina il suo dark look con preziosi gioielli di Pasquale Bruni. Al collo Kris indossa un collier rigido con pietre colorate, un choker della linea Heart to Earth in oro bianco e diamanti e una collana con lungo pendente sottile del valore di €17.280,00.