Beatrice Borromeo con la gonna a ruota è la più elegante di Parigi Alla sfilata di Dior la principessa si è presentata con il marito Pierre Casiraghi. Per l’occasione ha scelto di omaggiare la Maison con un abito che richiama il celebre New Look ideato dal fondatore nel 1947.

A cura di Annachiara Gaggino

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi alla sfilata di Dior a Parigi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Borromeo è elegantissima sul front row di Dior. La principessa ha rubato la scena a una delle sfilate più attese della Paris Fashion Week, mano nella mano al marito Pierre Casiraghi.

Ambassador ufficiale della Maison francese, Borromeo ha condiviso sui suoi profili social parole di apprezzamento e di stima nei confronti del lavoro della direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, che ancora una volta ha utilizzato la moda per lanciare un messaggio: quello di emancipazione femminile. "Sono molto orgogliosa di essere tra le persone che rappresentano, al di là del marchio, la potente visione di Maria Grazia Chiuri", ha affermato su Instagram la giornalista, che condivide con la designer gli ideali di empowerment femminile.

Beatrice Borromeo in Dior

Il look di Beatrice Borromeo

La royal ha scelto di indossare un look classico ed elegante, un omaggio alla silhouette tipica d i Dior. Un look anni Cinquanta che le dona e che ricorda molto lo stile della principessa Grace Kelly, nonna del marito. In occasione della presentazione della collezione Primavera/Estate 2024 Beatrice Borromeo ha sfoggiato un abito coloro rosa cipira con gonna a ruota. Il corpetto con chiusura a bottoni è caratterizzato da maniche a tulipano e colletto e da un cinturino in vita. Un outfit decisamente bon ton e chic che reinterpreta in chiave moderna l'eterno New Look ideato da Christian Dior nel 1947.

Leggi anche Saint Laurent collezione Primavera/Estate 2024

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo

Per completare la mise estremamente sofisticata Borromeo sceglie degli accessori che non si allontanano dal codice stilistico dell'abito: come borsa sceglie una doctor bag di pelle nere della Maison, modello Key a cui abbina un paio di décolleté in velluto dello stesso colore. Per chiudere sfoggia gli orecchini di Rose des vents nello stesso colore del vestito, che risaltano grazie all'acconciatura scelta: i capelli biondi sono portati leggermente dietro le orecchie mettendo in risalto il viso.