Francesca Michielin da X Factor a Parigi: il look con piume e quadretti della cantante Francesca Michielin era seduta in prima fila alla sfilata di Miu Miu alla Paris Fashion Week.

Francesca Michielin da Miu Miu

Anche Francesca Michelin è volata a Parigi per la Fashion Week. La cantante italiana ha partecipato alla sfilata di Miu Miu sedendo in prima fila alla sfilata del brand di Miuccia Prada. La cantante indossava un total look della collezione Autunno/Inverno 2023-24 curato insieme alla stylist Susanna Ausoni, che già in passato aveva realizzato degli outfit per la 28enne.

Francesca Michielin, righe e piume per Miu Miu

Francesca Michielin è da sempre una fan di Miu Miu, brand che ha scelto in numerose occasioni: durante le sue ultime due partecipazioni a Sanremo, sia da cantante in gara sia come ospite, e anche in alcune puntate di X Factor, talent show che conduce da due anni. Non è una sopresa, dunque, vederla in prima fila a Parigi.

Il look di Francesca Michielin da Miu Miu

Per l'occasione la cantante ha scelto una giacca doppiopetto in pied de poule della collezione Autunno/Inverno 2023-24 un po' mannish, che faceva da contrasto al vestito in cashmere a righe con piume. Questo dettaglio dava all'outfit un tono da Belle Epoque, portando in prima fila un tocco di anni '20. Il look era completato dall'iconica mini borsa hobo Wander in nappa matelassé color fiordaliso.

Francesca Michielin e Susanna Ausoni

Il tocco finale è dato un paio di slingback in vernice color porpora: un accessorio minimalista che rende l'outfit più adulto rispetto al mood più sbarazzino dell'abito a righe. Insomma, Michielin riprende in pieno l'anima fresca e senza tempo che il brand di Miuccia Prada porta avanti da 30 anni.