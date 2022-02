Francesca Michielin cambia look per Sanremo: dirige l’orchestra di Emma con le maxi extension Francesca Michielin ha debuttato come direttrice d’orchestra, lo ha fatto al Festival di Sanremo 2022 al fianco di Emma, in gara con il brano “Ogni volta è così”. Per il ritorno all’Ariston ha cambiato hair look, apparendo radicalmente trasformata.

Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua 72esima edizione e fin dalla serata inaugurale è seguitissimo, a prova del fatto che le scelte del direttore artistico Amadeus sono state azzeccate. Tra i Big che si sono esibiti durante la seconda puntata c'è stata anche Emma Marrone, che sul palcoscenico dell'Ariston in versione dark lady (con le calze a rete) ha presentato il brano inedito Ogni volta è così. Come già annunciato prima dell'inizio della nota kermesse canora, ha voluto Francesca Michielin a dirigere la sua orchestra. Dopo il trionfo con Chiamami per nome dello scorso anno, la cantante è tornata a Sanremo in una veste differente e e ha approfittato per cambiare look in modo drastico.

Il nuovo hair look di Francesca Michielin

Nel 2021, quando aveva partecipato al Festival in compagnia di Fedez, Francesca Michielin aveva sconvolto i fan presentandosi sul palco con un inedito caschetto corto. Il motivo per cui cambiò acconciatura in modo tanto drastico, dicendo addio alla chioma lunga dopo anni, nascondeva però un progetto benefico estremamente nobile. Oggi ha rivoluzionato ancora una volta l'hair look e la cosa particolare è che lo ha fatto proprio per il ritorno a Sanremo. Complici alcune lunghissime extension, la cantante ha sfoggiato una maxi coda di cavallo bassa che le arrivava fino al fondoschiena. L'ha decorata con dei lacci gioiello, così da aggiungere un tocco prezioso all'outfit.

L'abito gioiello di Francesca Michielin a Sanremo

Per la sua prima volta come direttrice d'orchestra sanremese Francesca Michielin è rimasta fedele allo stile principesco che da qualche anno la contraddistingue. Sul palco dell'Ariston ha sfoggiato un minidress di Miu Miu, un modello dal mood "Cenerentola" molto simile a quello che aveva indossato per la finale del Festival nel 2021, solo in versione corta. Si tratta di un vestitino azzurro con un fiocchetto all'altezza del punto vita e il bustier bianco, a maniche corte, trasparente ma tempestato di cristalli scintillanti.