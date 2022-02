Chi è Anna Dan, moglie di Gianni Morandi e madre di suo figlio Pietro Anna Dan è una presenza fondamentale al fianco di Gianni Morandi da quasi 20 anni. I due si sono sposati nel 2004 e hanno avuto un figlio, Pietro, che oggi ha 24 anni. Il cantante, che torna sul palco del Festival di Sanremo 2022, era già padre di Marianna e Marco, avuti dalla ex moglie Laura Efrikian.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gianni Morandi torna sul palco del Festival di Sanremo 2022 con il brano Apri tutte le porte. Ormai veterano del palco dell'Ariston (ha alle spalle 7 partecipazioni, tra cui una vittoria), è pronto a rimettersi in gioco, con ironia e simpatia. Accanto a lui, da quasi 20 anni, c'è la moglie Anna Dan, con cui è convolato a nozze nel 2004 e che lo ha reso genitore di Pietro, oggi 24enne. Prima, il cantante di Monghidoro è stato sposato con Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli: Serena (morta dopo poche ore), Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974.

Anna Dan è la seconda moglie di Gianni Morandi dopo l'ex Laura Efrikian

Anna Dan, moglie di Gianni Morandi

Anna Dan, classe 1957, è la moglie di Gianni Morandi. Dirigente di una società informatica, è più giovane di lui di 12 anni. Su Instagram (IG @annadan94), dove conta più di 50mila follower, condivide sue foto e insieme al marito. Il loro fu un colpo di fulmine, amore a prima vista.

Gianni Morandi e Anna Dan, un amore che dura dal 1994

Anna e Gianni si sono sposati il 10 novembre 2004 con una cerimonia intima e segreta celebrata alla presenza di pochi parenti e amici a Monghidoro, il paese natale del cantante. Il loro amore era però nato esattamente dieci anni prima, nella stessa cittadina in provincia di Bologna, nel corso di una partita di calcio. Di quel colpo di fulmine, Gianni parlò tempo fa su un post Facebook:

Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell'incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme.

Dirigente di una società informatica, più giovane di lui di 12 anni, Anna ha così conquistato uno dei cantanti più popolari d'Italia. Da poco hanno festeggiato il loro 17esimo anniversario di matrimonio e Gianni Morandi ha fatto una dedica speciale alla sua dolce metà: "Ti sposerei altre 100 volte". Lui aveva alle spalle un matrimonio giovanile con Laura Efrikian, con cui ha formato una coppia popolarissima negli anni Sessanta e dalla quale ha avuto i figli Serena (nata nel 1967 e morta dopo poche ore), Marianna (1969) e Marco (1974). Le nozze con la Efrikian, però sono finite nel 1979 e Gianni ha così trovato la vera donna della sua vita a 50 anni.

La nascita del figlio Pietro

Gianni Morandi, Anna e il figlio Pietro

A coronare l'amore tra Morandi e la Dan, prima ancora delle nozze, è stata la nascita del figlio Pietro, venuto al mondo nel 1997. Il ragazzo appare spesso nelle numerose foto postate su Facebook dal celebre padre. È proprio Anna, però, la presenza ineguagliabile sui social al fianco dell'artista, che non manca mai di dimostrarle il suo amore anche attraverso il web. "Ti amo molto di più di quando ti ho conosciuta", scriveva lo scorso anno facendole gli auguri di compleanno. "La vita insieme a te è una sorpresa continua. Amo la tua dolcezza, la tua allegria, il tuo sorriso, sei la mia gioia più grande!". Non c'è dunque da sorprendersi se Rovazzi, per convincere Morandi a cantare "Volare" con lui, è arrivato addirittura a "rapirla" nel videoclip che ha conquistato il web. Almeno fino al colpo di scena finale: "Gianni, ho organizzato tutto io! Stavi sempre su Facebook". Dalla sua prima moglie, Gianni Morandi ha avuto tre figli: Serena (morta dopo poche ore), Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974.