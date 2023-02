Chi sono i figli di Gianni Morandi: Marianna, Marco e Pietro Gianni Morandi è padre di tre figli. I primi due, Marianna e Marco, sono nati dal matrimonio con Laura Efrikian e hanno oggi 54 e 49 anni. Il terzo, Pietro, è nato dall’amore con l’attuale moglie Anna Dan. Il ragazzo ha 25 anni ed è conosciuto con il nome d’arte di Tredici Pietro.

Chi sono Marianna e Marco Morandi, i figli avuti con l'ex moglie Laura Efrikian

Dal primo matrimonio con Laura Efrikian, Gianni Morandi ha avuto i figli Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974. Proprio come il padre, entrambi hanno scelto di farsi strada fin da piccoli nel mondo dello spettacolo. Marianna, che oggi ha 54 anni, si è diplomata all'Accademia d'arte di Roma ed è un'attrice di teatro, oltre ad aver recitato al fianco di Gianni Morandi nelle serie La forza dell'amore e Le Madri. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata sposata per nove anni con il cantante Biagio Antonacci, dal quale ha avuto due figli, Paolo e Giovanni.

Anche Marco Morandi ha scelto di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi è compositore e attore, specialmente a teatro. Nel 1999 ha affiancato il padre Gianni in C'era un ragazzo (fiction trasmessa su Rai2), mentre nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Che ne so. Nei primi anni Duemila ha fatto parte del cast del musical Gianburrasca, vestendo i panni del protagonista. Nel 2012 ha prodotto e scritto lo spettacolo Nel nome del padre storia di un figlio di…, in scena dal 2013. É sposato con Sabrina Laganà, dal quale ha avuto tre figli, Leonardo, Jacopo e Tommaso.

Chi è Pietro, l'ultimo figlio di Gianni Morandi e sua moglie Anna

Pietro è il figlio più piccolo di Gianni Morandi e l'unico nato dall'amore con la sua attuale moglie Anna Dan. Il ragazzo, 25 anni, è originario di Bologna e ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della musica proprio come il padre. É conosciuto con il nome d'arte di Tredici Pietro e nel 2018 ha iniziato a produrre i primi brani, collaborando negli anni con artisti come Mecna e Madame. Sul suo profilo Instagram il giovane rapper condivide principalmente scatti legati alla sua professione, mentre sono assenti foto con il padre.