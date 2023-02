Chi è Marianna Morandi, figlia del noto cantante ed ex di Biagio Antonacci Marianna Morandi è la figlia maggiore di Gianni Morandi e dell’ex moglie Laura Efrikian. Attrice, ha 54 anni ed è madre di due figli, Paolo e Giovanni, nati dalla lunga relazione (ora finita) con il cantane Biagio Antonacci.

Marianna Morandi è la figlia maggiore di Gianni Morandi e della ex moglie Laura Efrikian. Qualche anno prima di lei, in realtà, la coppia ha avuto la piccola Serena, che è morta poco dopo il parto. Classe 1969, oggi ha 54 anni ed è un'attrice televisiva e teatrale. In passato ha avuto una lunga relazione con Biagio Antonacci, da cui ha avuto due figli, Paolo e Giovanni.

Chi è Marianna Morandi, attrice e figlia di Gianni Morandi

Marianna Morandi, 54 anni, si è diplomata all'Accademia d'arte di Roma ed è un'attrice di teatro, oltre ad aver recitato al fianco di Gianni Morandi nelle serie La forza dell'amore, Le Madri e Un anno a primavera, dirette da Angelo Longoni. Quando era ancora piccolissima, ha prestato la sua voce al brano Sei forte papà di Gianni Morandi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stata sposata per nove anni con il cantante Biagio Antonacci, dal quale ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. Sul suo profilo Instagram, condivide foto della sua quotidianità e insieme ai figli.

La relazione con l'ex Biagio Antonacci e i figli Paolo e Giovanni

Dal 1993 al 2002, l'attrice ha avuto una relazione con Biagio Antonacci da cui sono nati i suoi due figli Paolo e Giovanni. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Antonacci ha parlato della stima che prova per la madre dei suoi figli, che non è stata minimamente scalfita dalla fine della loro storia:

"Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia: Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stata: lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro. A me è successo, e adesso i nostri figli sanno accogliere tutti senza diffidenza".

La vita privata di Marianna Morandi oggi

Marianna Morandi è molto riservata quando si tratta della sua vita privata, dunque non è dato sapere se attualmente abbia o meno un compagno. Sui social ama condividere foto che la ritraggono in compagnia dei suoi figli, del padre Gianni e della madre Laura. Non sembra esserci traccia di un altro uomo nella sua vita.