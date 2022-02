Emma Marrone torna a Sanremo 2022: è la più elegante con l’abito nero e lo spacco sexy Emma Marrone è tra i Big in gara che si sono esibiti durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, al quale partecipa col brano “Ogni volta è così”. Per lei si tratta di un gran ritorno sul palco dell’Ariston ma non per questo ha rinunciato allo stile e al glamour: ecco cosa ha indossato per la prima performance.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua seconda serata, quella in cui il direttore artistico Amadeus viene affiancato da Lorena Cesarini e i restanti 13 Big in gara presentano i loro inediti. Se durante la puntata inaugurale a sorprendere sono stati Achille Lauro a petto nudo e Blanco col mantello, questa volta ad attirare tutti i riflettori dell'Ariston è stata Emma Marrone. La cantante si è esibita sulle note del brano Ogni volta e così e, al di là della voce potente e dell'energia travolgente che da sempre la contraddistinguono, ha incantato il pubblico col suo outfit griffato e sofisticato: ecco cosa ha indossato per il ritorno all'attesa kermesse canora.

Emma Marrone, il look per la seconda serata del Festival

Emma Marrone aveva già dato una piccola anticipazione del suo look sanremese qualche settimana fa sui social, dove aveva documentato il drastico taglio di capelli realizzato proprio per l'ennesima partecipazione al Festival. Ora, dopo aver spopolato col completo panna sul green carpet, ha fatto la sua trionfale apparizione sul palco dell'Ariston. Ha scelto un essenziale total black con un lungo abito di velluto firmato Gucci, un modello con le maniche a sbuffo, la scollatura a cuore e un profondo spacco laterale che ha rivelato delle audaci calze a rete in tinta (le stesse che qualche tempo fa aveva indossato anche Lady Gaga. Per completare il tutto ha optato per un paio di décolleté con maxi zeppe, una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita e un collier scintillante e prezioso in diamanti e smeraldi.

Emma in Gucci

L'evoluzione di stile di Emma Marrone a Sanremo

Non è la prima volta che Emma Marrone partecipa a Sanremo, già negli scorsi anni ha preso parte alla kermesse canora in ogni veste, da Big in gara a vincitrice, fino ad arrivare a super ospite e a co-conduttrice. Col passare del tempo, però, il suo stile è cambiato in modo drastico. All'inizio i suoi outfit erano il trionfo dello stile rock tra chiodi di pelle, maxi piercing alle orecchie e vertiginose zeppe. Successivamente, nel momento in cui è diventata "valletta" di Carlo Conti al fianco di Arisa, ha lasciato spazio a lunghi e sinuosi abiti da sera dall'eleganza senza tempo. Da qualche anno a questa parte affida i suoi look ad Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, con il quale ha rinnovato la collaborazione anche per l'esperienza sanremese. Tailleur dallo stile mannish, trasparenze audaci, accessori piumati, gioielli appariscenti: Emma non ha paura di osare ma senza rinunciare al glamour e ne ha dato per l'ennesima volta prova sul palcoscenico dell'Ariston.